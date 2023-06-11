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花1500元「買二手破椅」　男轉手拍賣狂賺261萬

花1500元「買二手破椅」：應該是設計師作品　男轉手拍賣狂賺261萬元

▲洛杉磯一名男子日前在線上拍賣看到了一把坐墊已經破損的皮革扶手椅，當時他決定花費50美元（約1534元台幣）買下。（圖／翻攝miztermiller＠TikTok）

圖文／CTWANT

美國洛杉磯一名男子日前在線上拍賣看到了一把坐墊已經破損的皮革扶手椅，當時他決定花費50美元（約1534元台幣）買下，沒想到這張椅子是丹麥知名設計師漢寧森（Frits Henningsen）的作品，還在蘇富比拍賣會上以8.5萬美元（約261萬元台幣）拍出，讓他直呼不敢相信。

綜合外媒報導，洛杉磯一名男子米勒（Justin Miller）當時在逛線上拍賣時看到一把扶手椅，雖然皮革坐墊已經破損，但他當時就有懷疑這可能是漢寧森的作品，因此決定花50美元賭一下，把這張椅子買下，且他聯繫賣家時，對方還表示「如果你修好它，它值很多錢。」

後來米勒聯繫了蘇富比拍賣，結果確認了這張椅子確實就是漢寧森設計的作品，儘管其皮革已經有明顯撕裂和磨損，專家還是開出了2.8萬美元（約86萬元台幣）的競標底價，並於7日進行拍賣，原本預估成交價格會落在3萬至5萬美元（約92萬至153萬元台幣）間，沒想到最終拍出價格為8.5萬美元，讓米勒不敢置信。

雖然米勒認為這張椅子還有升值空間，不該現在就賣出，不過他覺得自己的生活中根本沒有位置可以存放這張高價椅子，最後還是決定出售換錢。

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