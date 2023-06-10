連續性騷2妹子秘書摸肩又襲臀　當庭問「很爽齁」！豬哥男下場曝光

▲王男連續性騷2名社區女秘書。（示意圖／ETtoday資料照）



記者崔子柔／綜合報導

新北市永和區一名王姓男子2021年間見社區女秘書A女在電梯貼公告，伸手勾搭肩膀，過幾天又到社區辦公室說要幫A女按摩，雙手搭在她肩膀上，在被A女提告性騷期間，竟對另名B女秘書襲臀。新北地院日前判王男拘役90日，得易科罰金9萬元。

根據判決書內容，王男2021年8月21日下午4時許，見A女在電梯張貼公告，他便站到A女身後先用右手碰A女右肩，又用右手勾搭。王男同月27日晚間6時許又到社區辦公室，說要幫A女按摩就將雙手搭在其肩上揉捏，進行性騷擾。

王男在檢警偵查A女告訴期間，2022年10月3日下午1時許竟又對B女秘書性騷，當時B女蹲在辦公室冰箱前拿東西，王男用左手背敲B女的後腦杓，又摸B女左臉，B女閃躲後起身時，王男竟襲臀。

王男辯稱A女沒有拒絕他要幫忙按摩的請求，也沒有拍掉他的手，另指他是要請B女喝飲料結果被罵三字經，他才出手摸她，而且只有摟肩膀。

新北地院認為，王男趁2名女秘書沒有防備時伸出鹹豬手偷襲，事後又否認犯行，還在地院審理交互詰問時，對A女說「很爽齁」，考量其態度惡劣又未與2人達成和解，依性騷擾罪判拘役90日，得易科罰金9萬元。