用冷笑話讓路人嘴角失守！17直播雙主播PK街訪突即隊「阿肥」讚歎：主播真的超難當

▲17直播的高人氣主播PK《街訪突即隊》的冷笑話單元！（影／即新聞）

▲17直播的高人氣主播，驚喜挑戰《街訪突即隊》的冷笑話單元，希望用「讓人一妙笑噴」的冷笑話，縮短與路人之間的距離。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片，下同）

生活中心／綜合報導

ETtoday《街訪突即隊》超受網友歡迎的單元之一「冷笑話系列」，陪伴無數人閒閒沒事、無聊煩悶的時光，口袋裡有一堆「冷笑話List」的主持人阿肥就表示，會想講冷笑話就是希望能陪著網友喇喇賽、講講幹話，創造溫馨小互動。不過最近釋出的冷笑話系列影片非常特別，是出乎網友意料、由兩位自稱「直播界暖爐」超會喇賽的主播前來挑戰的「番外篇」，不只是網友，就連阿肥都好奇會迸出哪些驚喜火花！？

這次特別來《街訪突即隊》踢館的分別是一男一女的主播，男生是長相帥氣，個性也幽默風趣的音樂型主播「木蘭」，女生是活潑大方、擁有一副清亮好歌喉的歌唱型主播「甜甜」。還沒開始用冷笑話PK的兩人，一被介紹出場就先開始嗆出自己的名號，木蘭自信地說，「我可是在17直播人稱『行走Spotify』，通常我的直播都是18禁，因為……聽我唱歌，你的耳朵會懷孕。」不愧是17直播上的顏值擔當，立刻來個下馬威。另一邊的甜甜也不遑多讓，立刻先禮後兵表示，「我還好耶，沒有很厲害，只是我的粉絲都叫我小Hebe，有聊無聊，開著17LIVE聽我唱歌被我撩。」被激到不行的阿肥也加入戰局，「剛好我也是人稱南港偽李安啦……只有我自己自稱。」讓現場一陣安靜……

尷尬的話就不必多說，馬上進入這次的重點挑戰比較要緊！這回就由主持人阿肥與兩位主播一起挑戰「給我30秒，不笑算我輸」，他們3位分別要尋找3組路人，挑戰用冷笑話讓民眾開懷大笑，累積最多「起笑的路人」就獲勝，反之就只能乖乖認輸。一開始，阿肥找到的女生路人，一個看起來是很難挑戰的高冷系，一個則是笑點低的陽光辣妹，果然阿肥一連丟出幾個冷笑話，像是「小明走進超商裡後，就坐著輪椅出來了，因為他繳（腳）費（廢）了」，讓高冷女生露出尷尬又不失禮貌的微笑，熱情的陽光女孩則是忍不住噗嗤笑出來，大喊，「很爛欸！」

木蘭則是超幸運找到合拍的民眾，他從「哪一種動物不會感冒」、「有一隻雞常常喜歡在岸邊吹海風」、「牡蠣放久了會變什麼」到「手機的媽媽是誰」，一連好幾個冷笑話，都讓其中一位女生不是嘴角失守，就是笑到腿軟蹲下，最後甚至還被「逼出眼淚」整個笑哭，超劇烈的反應都讓阿肥瞪大眼睛、不敢置信地拿起玩具橡膠軟鎚敲她，「這個妳也可以！？」

有著小Hebe、療癒系歌姬等封號的甜甜，第一個冷笑話「有一個親戚一定記得你」，就巧妙結合自己出眾的歌藝，看準路人一臉茫然的時候，立刻適時唱出「你存在～我深（嬸）深（嬸）的腦海裡～」果然讓一組學生弟弟超給面子的笑出來，終於得到「路人起笑」的甜甜也興奮跟阿肥確認，「這個有算吧！」但同樣的招式對於同樣身為女生的路人來說，就失去吸引力了，甚至還被阿肥在一旁煽風點火說，「就是不好笑對不對」，兩個女生這才噴笑點頭附和，讓甜甜只能「超ㄘㄟˋ心」迎接阿肥的「槌頭」懲罰。

最後成績總結，一路逗笑女路人的木蘭，毫無懸念拿下最高4分，辛苦絞盡腦汁的甜甜也有2分，只拿到最低1分的就是連連挫敗的阿肥了，下次可要仔細挑看起來笑點低的路人！這次的比賽結果也讓阿肥相當佩服，「以前都覺得他們只要在直播上面，講講幹話啊，搔首弄姿露一下，就可以有乾爹乾媽抖內，想不到真的是需要一點功力的耶！」因此他也心甘情願把最後時間讓給他們，讓木蘭和甜甜聊聊他們加入17直播以後的心路歷程。

身處在直播圈的木蘭認為，「其實在直播環境通常女生會比較吃香。」不甘被埋沒的他，決定改變要從自己開始，「為了讓觀眾有點新鮮感，我就創造一個『我妹妹』出來。」為了「取信」觀眾，木蘭還很敬業地戴上兩個「UU」。他笑說，「我快瘋了你知道嗎，從氣球開始慢慢演化到矽膠假奶！」但這一切都是為了和粉絲建立起旁人難以複製的情感連結，甚至帶起粉絲們的互相討論與話題，讓大家的感情更凝聚。「疫情趨緩後，我辦了第一場音樂會，除了全台灣北中南，甚至新加坡粉絲也買機票來，兩肋插刀、挺你到底，這真的是說不出來的感動！」

率性的甜甜則展現反差的一面，「我平常就是會講滿多幹話的人，所以我的觀眾也滿幹話的，相處起來其實滿開心。」不過熱愛唱歌的甜甜還是認為——講幹話之餘還是要唱一些歌讓他們感動！她現場就獻唱了一首情緒豐沛的《掌聲響起》，「真的有粉絲聽了，默默落淚。」然而讓她繼續留在直播這個舞台的原因，莫過於與粉絲建立起的革命情感，「當歌手會遇到瓶頸，有時候會不知道自己在唱什麼、目標在哪裡，好像滿迷茫的，這時粉絲都會給我非常多鼓勵，他們反而會安慰我『沒事，如果妳想休息就休息也沒關係』，有他們陪伴真的滿棒！」

這回來到《街訪突即隊》又是踢館又是專訪，其實最重要的還是希望能將17直播這個溫暖的平台與網友們分享。近日，17直播也將在6/17、6/18於台北華山舉辦「人氣製造祭17LIVER EXPO」，甜甜與木蘭也熱情邀約粉絲，不論有沒有需要補班，都歡迎來到園區晃晃，盡情享受現場好看的表演和多種體驗活動，一同感受由17直播與眾主播們想要獻給所有粉絲溫暖正面的陪伴能量。