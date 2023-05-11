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超香女神實測超頂手機！Redmi Note 12 Pro+「2億畫素鏡頭」讓凱蒂、艾璐嬌嗔想要

▲▼Redmi Note 12,紅米,小米,啦啦隊,女神,凱蒂,艾璐,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲擁有「超強2億畫素＋OIS光學防手震」的Redmi Note 12系列手機，讓啦啦隊女神也放下矜持、撒嬌說想要！（圖／擷取自《街訪突即隊》影片，下同）

消費中心／綜合報導

即將突破10萬訂閱的《街訪突即隊》突然宣稱不街訪？還想換一波「流量密碼」？究竟是怎麼回事？原來懷有私心的主持人阿肥和韓老師，異想天開想要大換新血，特別在中職最火熱的時候，把球迷心中的啦啦隊女神凱蒂和艾璐「請」到現場，2位女神以為來到現場可以吃下午茶、拍美照，沒想到阿肥另有目的，早就準備好層層關卡，就等女神們願賭服輸來當新一代《街訪》女主持人！但詭計想得逞哪有這麼容易，只見女神隊在關卡途中取得秘密武器——Redmi Note 12系列，馬上就把心懷不軌的主持人隊逼到角落！

迅速上演的第一關就是——暗黑神「攝」手，首先兩隊分別要行走迷宮堡壘中，只要進攻對方的堡壘基地，再用手機拍下堡壘Logo就過關！只見主持人隊使出聲東擊西的招數，一開始就想打亂女神隊前進的節奏，迷宮中間和女神隊狹路相逢，毫不憐香惜玉就展開進攻，因此佔得先機、搶快攻佔對方基地。精明的主持人隊可不只這樣，為了要在光線不足和慌忙之中，順利拍下清晰照片，早就準備好主打在黑暗中能展現超級夜景功能的「Redmi Note 12 Pro+ 5G」，成功拍下女神隊的Logo。而慢好幾步的女神隊，不只時間輸人，就連手中的他牌手機，也只拍下模糊不清模糊殘影，讓阿肥忍不住吐嘈，「糊成那樣什麼意思？」

▲▼Redmi Note 12,紅米,小米,啦啦隊,女神,凱蒂,艾璐,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼ Redmi Note 12,紅米,小米,啦啦隊,女神,凱蒂,艾璐,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

果然有比較就是有傷害！「Redmi Note 12 Pro+ 5G」帶來細節滿滿的成像，讓韓老師炫耀般直說，「這台Redmi Note 12 Pro+ 5G主打兩億像素OIS相機、1/1.4吋大感光元件，是目前市面上手機相機最高解析度！」而阿肥手中另一支則是「Redmi Note 12 Pro 5G」，「除了擁有5000萬像素，也和Redmi Note 12 Pro+ 5G一樣都有夜拍超強的功能，同樣擁有高感光度元件，以及旗艦級OIS光學防手震，就算在黑暗中，拍照、拍攝也是清清楚楚啊！」韓老師也馬上祭出剛剛進攻時用Redmi Note 12 Pro 5G錄下的畫面讓女神隊眼見為憑，艾璐吃味地說，「我發現你們根本是靠手機贏的吧！」

▲▼Redmi Note 12,紅米,小米,啦啦隊,女神,凱蒂,艾璐,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼Redmi Note 12,紅米,小米,啦啦隊,女神,凱蒂,艾璐,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼Redmi Note 12,紅米,小米,啦啦隊,女神,凱蒂,艾璐,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼Redmi Note 12,紅米,小米,啦啦隊,女神,凱蒂,艾璐,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

可能是看女神隊的手機太弱太可憐，在準備進行第二關時，阿肥決定自曝手中最高級的Redmi Note 12 Pro+ 5G現在是「沒電狀態」，「但是它有120W極速快充，充滿電最快只要19分鐘！」因此在充電這段時間內，決定大方地先讓女神隊5分鐘討論戰術以及5分鐘的躲藏時間，沒想到不甘心的凱蒂和艾璐開始使出撒嬌攻勢，因為直接凹一台「夜拍神機」Redmi Note 12 Pro+ 5G才是真正的必勝關鍵！

▲▼Redmi Note 12,紅米,小米,啦啦隊,女神,凱蒂,艾璐,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

順利得到Redmi Note 12 Pro 5G的女神隊，馬上進行第二關——女神逃走中，只要在Redmi Note 12 Pro+ 5G充飽電的時間內能逃離主持人隊追緝、成功活下來，就可以贏下一城！這回，女神隊的路程中也多了一台Redmi Note 12 Pro+ 5G，手持它錄影的女神直呼，「真的超清楚的欸，而且還超亮！」沒想到只是躲個10分鐘而已，大會就報告手機已經充飽一半的電，再充4分鐘更是直達95%，讓女神幾乎不費吹灰之力，就從主持人隊的手上成功脫逃。不過，短短不到20分鐘的充電時間，讓主持人驚豔之於又不免懷疑是不是女神隊偷吃步，沒想到慘遭艾璐直接拿Redmi Note 12 Pro+ 5G的超頂表現「洗臉」得意地說，「要願賭服輸呀，120W的極速快充就是這麼神速！」凱蒂也補充道，剛剛逃跑進行時，她也用Redmi Note 12 Pro+ 5G拍下阿肥賊頭賊腦的樣子，「還好有超強高感光元件，可以清楚拍到你的位子，你們當然抓不到我啊！」

▲▼Redmi Note 12,紅米,小米,啦啦隊,女神,凱蒂,艾璐,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼Redmi Note 12,紅米,小米,啦啦隊,女神,凱蒂,艾璐,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

兩隊都各得一分的膠著戰況，眼下來到最關鍵的第三關——搶救人質，只要在有限時間內，清楚拍下拿著Redmi Note 12系列手機現身的敵方，拍愈多張的隊伍就獲勝！一陣手忙腳亂後，兩隊不是忙著比戰積，而是互相討論Redmi Note 12系列讓他們超驚豔的防手震。原來此系列配備的OIS光學防手震，就算在昏暗的地方也能捕捉對方動感清晰的一瞬間，讓阿肥大推，「不管怎麼動，通通拍得下。」凱蒂也認為「Redmi Note 12系列真的很適合平常我們在球場應援、跳舞的時候，如果手機差一點的話，根本拍不到！」艾璐也補充，「有時球迷傳給我們的照片，都是糊的或不清楚的……」因此擁有OIS光學防手震，就再也不用怕錯過精彩、動態的時刻。

▲▼Redmi Note 12,紅米,小米,啦啦隊,女神,凱蒂,艾璐,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼Redmi Note 12,紅米,小米,啦啦隊,女神,凱蒂,艾璐,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼Redmi Note 12,紅米,小米,啦啦隊,女神,凱蒂,艾璐,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

捨不得讓女神這麼辛苦的主持人隊，最後還是帶著凱蒂和艾璐去吃美美的下午茶！堅持「手機先吃」的她們也用Redmi Note 12系列拍下細節超清楚的甜點照，直呼不愧是擁有最高2億像素的手機，再經過ProCut智慧構圖還可以自動裁切直出上各種社群。手機同時也內建獨家的膠卷相機濾鏡，拍起照來就像自動加了底片機濾鏡，讓累了一整天的凱蒂和艾璐不用補妝，怎麼拍都超漂亮。從海放業界的2億像素、OIS光學防手震到貼心的美照模式，無怪乎讓現場一票眾人狂讚真的是近期的「超頂神機」無誤。

▲▼Redmi Note 12,紅米,小米,啦啦隊,女神,凱蒂,艾璐,街訪突即隊。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

了解更多Redmi Note 12 系列：https://lihi2.com/PQGYj

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