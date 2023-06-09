嘉義新悦飯店引進米其林食材　打造精品「沙姜鹽焗桂丁雞」　

▲▼ 嘉義新悦飯店推出國宴桂丁雞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



逐漸邁入夏季，因應季節推出全新特色菜品，以正宗粵菜手法結合雲嘉在地食材，推出清爽健康取向的新創台菜料理，新悦酒店行政主廚選用台灣第一隻符合國際育種標準的本土土雞─桂丁雞，透過簡單的料理方式，完美保留食材本身的滋味，隆重推出「沙姜鹽焗桂丁雞」，優惠價只要$1180元，須提前一天預約，即日起來新悦酒店就可以品嘗五星主廚特製的美味料理。

▲▼ 嘉義新悦飯店推出國宴桂丁雞，酥皮軟嫩肉感就是要老饕吃出新享受 。（圖／記者翁伊森翻攝）



桂丁雞的育種之路也是不簡單，凱馨農場董事長鄧進得獲得頂呱呱創辦人史桂丁的賞識，前往日本學習雛雞性別鑑定技術，成為養雞產業中具有專業技術的「雛雞鑑別師」，穿梭在各養雞場中，練就出鑑別錯誤率不到0.5%，遠低業界容許值的2%，凱馨農場憑藉專業技術起家，投入土雞市場的投資，歷經7年研發，終於培育出全台第一隻民間純品種土雞，為感恩頂呱呱創辦人史桂丁當年投入養雞產業的提攜之情，特將其命名為「桂丁雞」。



「桂丁土雞」榮獲十大神農獎/國宴肯定，萬中選一的雞隻，更是米其林餐廳指定食材，採自然放牧較具野性，並採用有機黃豆、小麥、玉米、番薯、馬鈴薯等作物，並添加專屬飼料配方─「活菌」及「納豆酵素」來餵養雞隻，讓雞的腸道充滿好菌，提升雞隻的抗病力，利用有機雜糧粗食所餵養的雞隻，皮薄且油脂低，肉質纖維緊實有咬感，吃起來也能保有雞肉的香甜，肉質保水性佳，就連雞胸肉都不柴。



新悦花園酒店李哲維主廚掌握桂丁雞的肉質特點，以帶獨特濃郁香味的沙姜及各項調味料將桂丁雞醃製24小時，風乾6小時，選用七股日曬海鹽，以陽光日曬、風乾結晶而成的日曬海鹽，保留海水中原有的微量礦物質，鹽質風味有層次不死鹹，高溫鹽焗桂丁雞，用最天然的粗鹽與陳年紹興拌勻，均勻塗抹在桂丁雞上，完整保留桂丁雞肉質的鮮甜，更將桂丁雞的肉汁完美的鎖在裡頭。