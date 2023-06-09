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快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　最新警戒範圍曝

▲▼豪雨特報。（圖／氣象局）

▲豪雨特報。（圖／氣象局）

生活中心／綜合報導

雨彈升級！氣象局今日稍早針對16個縣市發布豪、大雨特報，氣象局提醒，鋒面接近及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（9日）新北市及宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、台北、嘉義以南、東部、東南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

豪雨特報
影響時間：09日下午至09日晚上
＊豪雨：基隆北海岸、新北市、宜蘭縣
＊大雨：台北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島

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▲▼天氣,行人,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲第5波梅雨鋒面接近，各地易有強降雨。（圖／記者李毓康攝）

根據氣象局預報，今天鋒面接近及環境仍為偏南風，天氣暖濕且不穩定，北部及東北部整天不定時有局部陣雨或雷雨，其他地區大致為多雲偶有零星陣雨的天氣，午後受到熱力作用影響，各地仍有局部短暫雷陣雨的機會，尤其在北部、東半部地區及中南部山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

氣溫上，沒下雨的時候天氣悶熱，西半部高溫可達32、33度，在台南及高雄近山區仍有機會來到36度左右的高溫，東半部高溫約30、31度。

氣象局指出，週六、下週日（10日、11日）鋒面南移至北部海面，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；此外，基隆北海岸、東半部及恆春半島有長浪發生的機率，沿海浪高約2至3米左右，前往海邊活動請特別留意。

下週一至下週四（12日至15日）由於南海季風低壓帶影響，天氣不穩定，中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，各地留意短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

▲▼周末及未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲週末及未來一週天氣趨勢。（圖／氣象局）

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