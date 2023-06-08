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社會 社會焦點 保障人權

貨櫃車國道鬼切+急煞+停駛！他喊冤：撿手機　被打臉重判1年6月

記者唐詠絮／彰化報導

王男去年9月11日凌晨載著一家人行經國道1號北向197K內側車道時，一名鄭姓駕駛開貨櫃車突然從中線、切入內線超車，在中線和內側車道間蛇行左右搖擺行駛、急煞，在國道上演驚魂記長達3分多鐘，經國道警察將其危駕行為移送，鄭男卻辯稱「沒有逼車、只是要撿手機」，法官認為嚴重危害公眾往來安全事證明確，判處1年6月有期徒刑。

▲惡意變換車道容易釀禍。（示意圖／國道公路警察大隊提供）

▲惡意變換車道容易釀禍。（示意圖／國道公路警察大隊提供）

鄭男在警詢時辯稱「當天看到王男車行車偏移，按喇叭提醒後沒有效果，才在車前方減速」、又改口說「因為天色昏暗在撿東西，撿不起來」、接著又在檢方偵訊及法官審理時又詭辯「我手機掉在副駕駛座，我要撿東西」。

法官勘驗相關行車記錄器影像，王車行駛時相當冷靜不理會鄭男，鄭男駕駛貨櫃車，任意變換車道，甚至顯示反方向的方向燈，在王車前方反覆踩煞車降速、慢速、接近靜止，甚至完全靜止3秒鐘，豈是「善意提醒」。

另外法官調查，自凌晨2時46分41秒起至凌晨2時49分20秒止，在車速甚快的高速公路上，可以說是相當長的時間，如果鄭男要在車內撿拾物品，有必要撿這麼久、在高速公路上不斷踩煞車降速？行動電話就算掉落也是掉在車裡，不會亂跑，難道就不能在安全的地方撿拾？非得要不顧危險，不斷踩煞車、慢速行駛、甚至在車道上靜止停車？針對鄭男所辯，完全無法從影像中獲得佐證。分明是針對王車而來。

法官表示，該案案發時間是在週日凌晨時分，屬離峰時段，而且該路段小型車之限速高達時速110公里，又無路燈照明路段，車流通過速度勢必相當高。

經查，案發期間雙方行經路段，其他車道還有其他車輛通行，不乏大型車輛，像鄭男這樣，任意變換車道，在王車前方驟煞降速，甚至靜止阻擋，除了直接阻擾行車動向外，尤以在車道上靜止3秒，對於依最高速限時速110公里通過的車流而言，每秒可前進約30.6公尺（110000÷3600≒30.6），和周遭高速通過車流形成極大速差，極易造成其他通行車輛猝不及防發生追撞，釀成重大傷亡，嚴重危害公眾往來安全。

法官認為，鄭男案發迄今，雖稱「知道錯了」，但又辯稱只是「撿拾物品」、「善意提醒」，惡質囂張的危險駕駛行為歷歷在目，犯行十分明確，猶面不改色謊稱「我沒有逼車」、「我真的是要撿手機」，根本沒有認錯真意，絲毫不見悔意，犯後態度頑劣，檢察官當庭求處有期徒刑1年，尚有不足，並審酌鄭男有加重詐欺前科，去年10月24日才假釋期滿，另有竊盜、不能安全駕駛、肇事逃逸等犯罪科刑紀錄，顯見被告危害公眾交通安全之犯罪，已非初犯，而且素行不佳，判處1年6月有期徒刑。全案可上訴。

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