柯文哲稱「台漁民不爭釣魚台」　國民黨怒：不樂見未能捍衛主權

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨總統參選人黨主席柯文哲稱，台灣人民不是想要釣魚台那塊土地，只要能捕魚就可以，引發議論；國民黨副發言人呂謦煒今（8）日表示，「寸土片石，在所必爭」，只有捍衛主權才能守護漁權，釣魚台列嶼是中華民國的固有領土，中華民國擁有主權的事實不容置疑，盼各政黨都能一致對外，不樂見我國人士甚至政治人物未能捍衛我國主權立場、傷害民眾權益。

呂謦煒指出，早於明朝永樂元年（1403年）的「順風相送」中，就有對於釣魚台列嶼的記載，清朝同治十年（1871年）的「重纂福建通志」中，更明列釣魚嶼為噶瑪蘭廳（今宜蘭縣）管轄，歷史上台灣漁民也經常利用台灣所屬的釣魚台漁場捕魚或避風，可見釣魚台列嶼既非日本領土，也非國際法上的無主地，而是隸屬台灣的中華民國領土。

呂謦煒表示，我國維護釣魚台列嶼主權的原則一向是「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」，雖然國家領土、主權與尊嚴不能退讓，但是天然資源可以分享，以務實之做法擱置爭議並對話溝通，共同維護區域和平，這也是前總統馬英九曾提出的「東海和平倡議」要旨，台日也由此簽訂了「台日漁業協議」，守護漁民權益。

呂謦煒強調，過去數年間，民進黨政府未能守護中華民國對釣魚台的主權，駐日代表更被譏諷為「助日代表」，讓台灣漁民在釣魚台列嶼捕魚時受日方干擾甚至驅趕，頗受委屈。而問題點就在於民進黨政府對中華民國主權的軟弱，這不是放棄國家主權的藉口，他呼籲各方人士應更謹言慎行，民進黨政府也更應勇於捍衛漁民漁權，展現國家尊嚴，如果民進黨政府做不到，那就讓國民黨來捍衛中華民國，讓人民過好日子。