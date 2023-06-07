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北榮桃園分院醫師廖廣榆夫婦捐婚紗、拍照　慈心病房婚禮好感人

▲北榮桃園分院醫師廖廣榆夫婦捐婚紗、拍照，慈心病房婚禮好感人

▲北榮桃園分院醫師廖廣榆夫婦捐婚紗、拍照，慈心病房婚禮好感人。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

罹患乳癌合併蕈狀傷口的淑芬，因需要醫療照護，而入住北榮桃園分院的慈心(安寧)病房，在病房的走廊上，總看見徐大哥穿梭的身影，張羅照顧著淑芬的一切，安寧團隊在照護陪伴的過程中，獲知在2年前淑芬確診乳癌的時候，徐大哥也堅定的陪伴淑芬度過治療的艱難，兩人相知相伴多年，卻沒有步入婚姻！

淑芬姐的兒、媳一天，前來病房探視，兒子向靈性關懷師提起曾經想過要讓母親與徐大哥拍婚紗照紀念，但母親因為身體因素而拒絕，此次希望能夠幫他們完成這個夢想。獲得這個訊息後，團隊開始緊鑼密鼓地籌畫實現這美麗的期盼。雖然實現過程中的每一步都困難重重，甚至一開始，淑芬擔心自己的外觀不美、體力不堪負荷、傷口疼痛、太勞師動眾...等等，種種念頭都讓她對婚紗拍攝感到卻步，但在慈心安寧團隊以及徐大哥的鼓勵與堅持之下，淑芬終於點頭願意拍攝婚紗照。

▲北榮桃園分院醫師廖廣榆夫婦捐婚紗、拍照，慈心病房婚禮好感人

日前，準備好妝髮穿上白紗的那一刻，美麗的新娘在大家讚嘆中出場，兩人互相道愛親吻，甜蜜而溫馨的畫面在相機不斷「喀擦」聲中被一張一張捕捉留存，在場的每個人也感受到這濃濃的愛意與歡樂，從新娘手中接過喜糖，彷彿也領受他們的情愛與喜悅。魯比關懷師說:因為你們的愛情像今天所戴的珍珠項鍊一樣，串起大家的愛與祝福，每一顆都渾圓飽滿讓現場光彩奪目。

臺北榮總桃園分院王智弘院長指出，在此次婚紗拍攝的過程中，令人充分感受到淑芬姐與徐大哥之間深厚的情愛，還有大家共同為這場活動傾注的愛與心力。萬分感謝促成此次婚紗拍攝的朋友們，尤其是要感謝慈心病房前主治醫師廖廣榆醫師的夫人，在了解兩人的愛情與期待後，熱心捐贈婚紗禮服、髮飾等相關物品；另外，癌症希望基金會亦無償提供美麗假髮一頂，讓妝點後的女主角容光煥發、清新可人。

廖醫師雖因生涯規劃離開團隊但仍熱心的充當攝影師，一大早來到病房架設器具、打燈、試光及氣球裝飾。還有傑克魔術俱樂部的劉建隆老師得到訊息後，更是無償幫忙佈置婚攝現場，讓拍攝場地喜慶且浪漫。王院長表示，慈心團隊總是守護每一位來到病房的病人與家屬，用心提升末期病人的生活品質，並為病人及其家屬留下珍貴的回憶，安頓好每一個身、心、靈，日後也將持續努力，向完美邁進。

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