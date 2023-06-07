「留臺讀世新最好！」馬來西亞主播謝勁程獲全球傑出僑生校友表揚

▲ 馬來西亞電台主播、世新大學校友謝勁程（右）獲全球傑出僑生校友表揚，由僑委會副委員長呂元榮（左）授獎。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

2023年全球傑出僑生校友頒奬典禮於昨（6）日舉行，由僑務委員會副委員長阮昭雄與呂元榮授奬給18位曾在臺就學、來自各國的僑生校友，世新大學馬來西亞校友會副會長謝勁程專程返臺接受表揚，更是文化體育類的唯二入選者，校長陳清河也親自出席，肯定馬來西亞校友的傑出表現。

擔任馬來西亞國家廣播電台《愛 FM》主播長達15年的謝勁程，領獎致詞表示，世新大學是他從高中畢業後，對升學修讀中文廣播的唯一目標，「那一年我直發名額搶不到，我去僑大搶，僑大搶不到，我回去念雙聯（學制），反正誓死就是要去世新廣電就對了！」

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▲ 世新大學校長陳清河（前排中）出席2023全球傑出僑生校友頒奬典禮，肯定世新校友的傑出表現。（圖／世新大學提供）

謝勁程於世新大學廣播電視電影學系畢業後，在馬來西亞學以致用，他表示，自己中文主持能力及媒體公關知識是世新給予的養分，感謝中華民國僑委會與臺灣的教育制度，為馬來西亞的國家媒體產業人力資源做出了貢獻，「想要把這份榮譽帶回去跟校友與同仁分享，希望可以藉此鼓勵更多人留臺，當然最好就讀世新大學。」他也會持續在馬來西亞推廣臺灣，如欲進修中文或相關學術領域，臺灣是學習首選，期待更多僑界學弟妹回饋僑教。

同是世新校友的僑委會副委員長阮昭雄也代表正在海外公務行程的委員長徐佳青歡迎國內外貴賓出席，他表示本次選拔經歷各單位推薦及詳細審查，得奬者各個實至名歸，特別感謝多位長居海外的得奬人親自回臺領奬。

世新大學校長陳清河表示，看見世新人從全球留臺校友脫穎而出非常感動，僅是給謝勁程的肯定與榮譽，也展現了世新孕育人才的辦學成果；現場他也與謝勁程多方交流，期待結合馬來西亞校友會、當地傳播媒體的力量，擴展世新與當地學子的交流機會，讓更多人選擇世新，留臺學習。