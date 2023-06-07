攝影師街拍變捉姦！鏡頭狂盯酥胸美女　意外爆大官出差帶小三

▲攝影師意外抓姦大官出差「加油幹」。（翻自推特）

大陸抖音近日一段影片，引發軒然大波與熱議！這原本是一段單純的街拍美女，卻意外爆出大陸高官出差「加油幹」，與小三不倫的戀情就此曝光。

從這段流傳在網上的影片可見，於四川成都街頭上有一名男子，和一名姿態超級窈媚、微露酥胸的正妹手牽手，兩人愜意逛街。由於女生實在太美，讓街拍攝影師忍不住把鏡頭都朝向她，仔細捕捉正妹的每一個嫵媚動作。

隨後影片上傳網路，立刻吸住許多網友的眼球，大家除了欣賞正妹的美，更意外發現旁邊這位男子「背景不單純」。原來這名男士，是中石油北京寰球工程項目公司執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇，來頭非常大。據悉當時他到四川出差，進行「石化項目調研」行程，但這段街拍鏡頭，卻意外暴露出他的出差過程中「加油幹」，並讓這段不倫戀因此曝光。

▲小三身材正到讓許多網友興奮了。（翻自推特）

相信這名正妹應是胡繼勇的小三，網友指出，胡繼勇的元配和小三，其實都在同間公司工作。據悉胡繼勇並不想讓這段不倫戀曝光，但街拍鏡頭卻意外讓醜聞攤在陽光下「這讓胡總很惱火」，更成為公司裡茶餘飯後討論的話題。

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