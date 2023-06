3歲童玩耍抓活蛇塞嘴就咬　奶奶驚見半屍掛嘴邊嚇壞

▲印度一名3歲男童在自家後院玩耍時,發現一條活蛇就往嘴巴塞。(示意圖/《兩棲爬蟲萬事屋》授權提供。 )



記者隋昊志/綜合報導

印度一名3歲男童,日前在家中後院玩耍時,突然開始尖叫大哭,引起屋內奶奶的注意出來查看,沒想到男童嘴巴竟然咬著一條蛇,急忙替男童清洗嘴巴,男童的父母也立刻將死掉的蛇裝入塑膠袋後,帶男童前往醫院檢查進行緊急處理。醫師在檢查過後,研判該條蛇並沒有毒性,男童也在觀察24小時後順利出院。

#UttarPradesh: In a shockingly bizarre incident, a 3-year-old boy chewed a snakelet to its death in Farrukhabad district.



The doctor on duty at the Emergency of the district hospital, who observed the child, said necessary medicines had been administered to the boy & that he was… pic.twitter.com/037beYqkXg