用YouTube技巧寫小說！10秒抓住讀者視線　日本銷售破20萬本

▲日本作家結城真一郎將YouTube影片的特點，融入推理小說《#我要說出真相》。（圖／尖端出版）

記者林育綾／綜合報導

現代人逐漸脫離閱讀習慣，短影音充斥著Z世代人們的生活⋯。日本作家結城真一郎將YouTube影片的特點，融入推理小說《#我要說出真相》，將讀者定位為「觀眾」，創新地在故事中標示時間，利用前10秒抓住讀者的視線。小說在日本大賣20萬冊，台灣親簽版也瞬間秒殺！

《#我要說出真相》全書共5篇短篇故事，有別於以往「找出真兇」的既定推理形式，結城真一郎選用YouTuber、配對軟體、精子提供、遠端飲酒⋯等現代主題、科技產品融入推理，情節設定讓讀者在字裡行間隱約感到不對勁，最後一次大翻盤揭曉真相，故事「沉浸感」獲得年輕讀者高度評價。

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事實上，結城真一郎此次採用新策略創作，將YouTube影片的特點融入到小說中，將讀者定位為「觀眾」，還在故事中標示時間，利用閱讀的前10秒抓住讀者的視線，也透過改變時間軸，加快節奏，以劇情轉折、伏筆回收的巧妙設計，一舉成為當前最炙手可熱的推理小說界超新星。

▲《#我要說出真相》繁體中文版由尖端出版發行。（圖／尖端出版）

「好像有哪裡不太對勁。」台日推理名家一致推薦，直呼被這本小說騙得團團轉，卻還想再來一篇。《#我要說出真相》繁體中文版由尖端出版發行。

出版社表示，小說除了席捲日本各大獎項與排行榜冠軍，6月起在台灣開賣的作者親簽版，三大書店通路平台不到10分鐘全部秒殺，可見台灣讀者對作品的期待。而即日起至6/25，到誠品書店實體門市、誠品線上購買《#我要說出真相》還加碼贈誠品點數200點。