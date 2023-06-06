腸病毒處於高原期！上周1.3萬人就診　羅一鈞揭疫情上升區域

▲疾管署發言人羅一鈞 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情仍在流行！疾病管制署今（6）日公布上周國內腸病毒門急診就診達1.3萬人次，副署長羅一鈞表示，近期疫情上升幅度趨緩，目前正處於高原期，但預期高峰已經快要過了。進一步分析各區走勢，僅有台北區仍在上升，其他地區則是下降趨勢，預期未來一兩周比較看得出來是否反轉，但疫情可能要到7月中旬才會結束流行，提醒家長仍然要注意。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周(2023年5月28日至6月3日)國內腸病毒門急診就診計13,065人次，與前一周(13,110人次)持平，近期上升幅度趨緩，惟仍處於高原期，且整體趨勢高於2017年以來同期，仍須警戒；統計腸病毒感染併發重症病例維持累計3例，上周無新增。而實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動。

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▲疾管署6/6疫情記者會，疫情中心主任郭宏偉說明腸病毒疫情。 （圖／疾管署提供）

羅一鈞表示，目前腸病毒來到高原期，但上周就診人數和前一周相比是有略減，預期高峰已經快過了。而各區來看，僅有台北區還是上升趨勢，其他包含北區、中區、南區、高屏區與東區的就診人數都有下降，或者略降，預期未來一兩周可以看出疫情是否有明顯反轉跡象。

但羅一鈞也提醒，整個流行期包含6月至7月初都還是，整體疫情結束要到7月中旬，提醒到放暑假之前這段期間，包含家長、學校老師還是要特別注意小朋友衛生習慣與健康狀況。

如果染腸病毒，提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵，尤其5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐(無故驚嚇或全身肌肉突然收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院治療。

疾管署提醒，腸病毒容易在人口密集且互動密切的場所傳播，提醒教托育機構應定期清潔環境及重點消毒，時常清洗消毒兒童常接觸之物品及玩具，加強學童正確勤洗手、生病在家休息等衛教，同時配合落實疫情通報等防疫機制。此外，酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議使用含氯漂白水進行消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風。