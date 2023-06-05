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桃園市原住民族一站式產業輔導服務站　全面啟動

▲桃園原民局一站式產業輔導服務站全面啟動。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園市原民局一站式產業輔導服務站全面啟動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府原住民族行政局率全國之先，規劃成立「原住民族產業輔導單一窗口服務站」，提供想創業、經營事業的族人朋友，包含創業諮詢輔導、產業經營諮詢輔導以及專家健診等一站式全方位服務，並更名為「桃園市原住民族一站式產業輔導服務站」，5日起全面啟動服務。

市府原民局局長陳姿伶表示，桃園市原住民族一站式產業輔導服務站位於桃園區東門市場，服務站除原辦理的創業諮詢服務、產業經營諮詢輔導及專家健診外，今年也將加入新的輔導內容，如「性別友善專區」，將針對女性創業相關資源與資訊彙整於專區中，方便女性族人檢索創業所需相關資源；另也將辦理「產業發展補助計畫」，於服務站所輔導的族人中，尋找較具潛力或具補助價值之既有原民業者或欲創業之族人，補助其升級優化或創業計3家次，每家最高可得新臺幣 15 萬元補助金。

▲桃園原民局一站式產業輔導服務站全面啟動。（圖／記者楊淑媛攝）

另外，桃園市為全國原住民族移居最多、也是六都平均年齡最輕的都會型城市，為投資原民產業的未來，將與北台灣大專院校的育成中心或原資中心合作辦理創業說明會，向本市年輕族人介紹服務站所提供之諮詢輔導服務，及有關創業的相關輔導政策，鼓勵年輕族人畢業後勇於創業、投入市場，歡迎全國各地年輕族人於畢業後到桃園創業生活。

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