今半個台灣「雷雨到入夜」　周末雨區會更大！熱帶低壓估周四生成

▲本周午後雨勢猛烈。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日午後對流發展旺盛，部分縣市出現雷陣雨，中央氣象局表示，中部以北、花東降雨可能持續到入夜，不過雨勢不會像昨天一樣劇烈。未來一周都須防範午後雷雨，且周末受到鋒面影響，降雨範圍更廣，另熱帶低壓可能在本周四、五左右生成，預期路徑不會往台灣前進。

今日部分縣市有午後雷雨，氣象局發布大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(5)日南投、嘉義以南地區及雲林、宜蘭、新竹以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▲目前氣象局針對11縣市發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員林定宜表示，明日受南風影響，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，且可能出現局部大雨。周三、四清晨到上午中南部有零星降雨，花東整天有局部短暫陣雨，其他地區午後也會有雨。

周五、六梅雨鋒面靠近台灣北部海面，加上南風影響，降雨區域比較多，北部、東北部、南部、東南部都會有雨，中部、東部則是午後也會出現降雨。周日、下周一受低壓帶影響，水氣增加，中南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨。

另菲律賓東方海面上正有熱帶雲簇發展中，預計本周四、五有機會增強為熱帶低壓，不過預期未來路徑會北轉，不會往台灣方向前進，但整體仍有很大的不確定性，還需持續觀察。

▲▼未來降雨、溫度預測。（圖／氣象局）