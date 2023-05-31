500萬公務車闖紅燈被罰2700元　鍾東錦幫司機道歉：罰單我繳

▲苗栗縣長鍾東錦。（圖／記者蔡文淵翻攝）



文／中央社

苗栗縣長鍾東錦公務座車3月31日行經頭份市中華路與台1線路口，遭民眾檢舉闖紅燈。鍾東錦今天代表團隊向社會致歉，至於2700元的違規罰單會代為繳納，不會由公帑支付。

臉書粉專「翻轉國道交通違規」今天發文表示接獲粉絲投稿，影片中1輛黑色休旅車行經路口時闖越紅燈，被後方車輛行車記錄器清楚拍下，經比對車牌，違規車輛竟是苗栗縣長鍾東錦的公務座車。

貼文中指出，相信該車不會是由縣長本人親自駕駛，但也希望苗栗縣政府對駕駛相關人等，做好行車安全教育，此外，也好奇罰單是由誰繳納。

苗栗縣警察局頭份分局表示，經查證檢舉資料，公務車於3月31日上午沿頭份市中華路南下，左轉台1線路口時違規闖越紅燈，因違規行為屬實，已依道路交通管理處罰條例開單舉發，裁罰新台幣2700元。

▲苗栗縣長鍾東錦要價520萬元的豪華公務車。（圖／翻攝曾玟學臉書）



苗栗縣議員曾玟學透過臉書發文指出，接獲不少朋友轉傳這段縣長公務車闖紅燈的影片，「實在是很不好的示範」，即便是一縣之長的座車，還是應該遵守交通號誌。

曾玟學表示，經詢問縣府，公務車收到的罰單會由違規當事人自行支付，不會由公帑支應，但他建議縣長「就自己付了吧」。

曾玟學也說，這路口是每天從頭份往返縣議會必經之路，但因為先天設計不好，怎麼改都會存在車流交織的衝突點，所以用路人更應該特別注意遵守號誌規則，保障彼此的安全。

對於公務車違規遭檢舉開單，縣長鍾東錦告訴中央社記者，印象中3月31日上午他人請假在外地，沒有在座車上，駕駛可能一時心急，做出不當示範，不過還是要代表團隊，向社會大眾致歉；至於罰單部分，鍾東錦說，他會代為繳納，也將要求司機不要再犯類似錯誤。