　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

500萬公務車闖紅燈被罰2700元　鍾東錦幫司機道歉：罰單我繳

▲▼苗栗縣長鍾東錦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣長鍾東錦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

文／中央社

苗栗縣長鍾東錦公務座車3月31日行經頭份市中華路與台1線路口，遭民眾檢舉闖紅燈。鍾東錦今天代表團隊向社會致歉，至於2700元的違規罰單會代為繳納，不會由公帑支付。

臉書粉專「翻轉國道交通違規」今天發文表示接獲粉絲投稿，影片中1輛黑色休旅車行經路口時闖越紅燈，被後方車輛行車記錄器清楚拍下，經比對車牌，違規車輛竟是苗栗縣長鍾東錦的公務座車。

貼文中指出，相信該車不會是由縣長本人親自駕駛，但也希望苗栗縣政府對駕駛相關人等，做好行車安全教育，此外，也好奇罰單是由誰繳納。

苗栗縣警察局頭份分局表示，經查證檢舉資料，公務車於3月31日上午沿頭份市中華路南下，左轉台1線路口時違規闖越紅燈，因違規行為屬實，已依道路交通管理處罰條例開單舉發，裁罰新台幣2700元。

▲▼曾玟學手拿520塊的模型車，旁邊是苗栗縣長520萬豪華公務車，抨擊縣長鍾東錦的座車過於奢華。（圖／翻攝曾玟學臉書）

▲苗栗縣長鍾東錦要價520萬元的豪華公務車。（圖／翻攝曾玟學臉書）

苗栗縣議員曾玟學透過臉書發文指出，接獲不少朋友轉傳這段縣長公務車闖紅燈的影片，「實在是很不好的示範」，即便是一縣之長的座車，還是應該遵守交通號誌。

曾玟學表示，經詢問縣府，公務車收到的罰單會由違規當事人自行支付，不會由公帑支應，但他建議縣長「就自己付了吧」。

曾玟學也說，這路口是每天從頭份往返縣議會必經之路，但因為先天設計不好，怎麼改都會存在車流交織的衝突點，所以用路人更應該特別注意遵守號誌規則，保障彼此的安全。

對於公務車違規遭檢舉開單，縣長鍾東錦告訴中央社記者，印象中3月31日上午他人請假在外地，沒有在座車上，駕駛可能一時心急，做出不當示範，不過還是要代表團隊，向社會大眾致歉；至於罰單部分，鍾東錦說，他會代為繳納，也將要求司機不要再犯類似錯誤。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
史上首位最高法院女院長　她明上任
北韓火箭發射失敗　金正恩慘痛目睹全程
快訊／驚見「白骨乾屍」！　死因成謎
颱風瑪娃「甩雨」大補水　這水庫是最大贏家
舒華上節目態度惹議！　韓網直批：太沒禮貌了
快訊／賓士「撞護欄」23歲男死亡
醫大推按5穴位「食慾秒沒了」　還能消水腫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

近800青年連署「反李正皓」提名恐撤銷！　鄭文燦回應了

500萬公務車闖紅燈被罰2700元　鍾東錦幫司機道歉：罰單我繳

駁涉「潤寅詐貸案」　曾銘宗反批民進黨：不做功課故意抹黑

談偷拍威脅案　婦援會執行長親解析：不告不代表沒發生

「行政院發言人」臉書啟用　林子倫：強化政策說明與社會溝通

批對手王婉諭「三流政治」說不尊重　林思銘：我爭取逾50億中央補助

調高基本工資「青年不一定領情」　學者：青年就業需要新思維

第七會期過172個法案！　鄭運鵬：改革大、衝突少、法案多、共識高

民進黨徵召吳沛憶！　林昶佐：懇請鄉親支持年輕世代接棒

遭點名未出席道安會報　張麗善：雲林道路安全我很重視！

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

黃仁勳撂台語「小心跌倒」　跟記者、民眾合照超親切

正妹車禍瀕臨植物人 復健3年重生開咖啡店

「海莉貝利是核心和靈魂」　豐沛魅力創造屬於自己的《小美人魚》

近800青年連署「反李正皓」提名恐撤銷！　鄭文燦回應了

500萬公務車闖紅燈被罰2700元　鍾東錦幫司機道歉：罰單我繳

駁涉「潤寅詐貸案」　曾銘宗反批民進黨：不做功課故意抹黑

談偷拍威脅案　婦援會執行長親解析：不告不代表沒發生

「行政院發言人」臉書啟用　林子倫：強化政策說明與社會溝通

批對手王婉諭「三流政治」說不尊重　林思銘：我爭取逾50億中央補助

調高基本工資「青年不一定領情」　學者：青年就業需要新思維

第七會期過172個法案！　鄭運鵬：改革大、衝突少、法案多、共識高

民進黨徵召吳沛憶！　林昶佐：懇請鄉親支持年輕世代接棒

遭點名未出席道安會報　張麗善：雲林道路安全我很重視！

高國麟代打滿貫彈　富邦7比4反超統一

日本夫妻拍18禁片「2年撈5億」！他一看震驚　鄉民曝秘辛：賺很大

疫後旅遊型態改變　華航機微酒推獨特與高端的旅遊產品

他泡「1中藥材」當茶喝！血鉀超標了　營養師嘆：嚴重恐死亡

我國首位最高法院女院長　高孟焄6月1日上任

男星家門前遭毒蛇咬！「腿逐漸異常」急送醫　公司：目前有意識

快訊／台中草悟道旁「磁磚雨」狂下砸中2車　封街50公尺

不斷更新／江坤宇敲追平安　兄弟5局1比1味全

青春動滋券明天開放登記　富邦悍將研擬優惠方案

換匯交易熱！一銀前4月賺逾50億　全年有望飆破百億

心機法鬥裝「掰咖」吃力拖地爬 叫名字立刻站好馬麻傻眼：Ｘ的

政治熱門新聞

《遠見》民調蔣萬安滿意度比柯文哲8年還高　北市：繼續前進

郭台銘連Call 5通電話　強拉柯文哲看海高呼「我們海誓山盟」

深夜拉柯文哲看海　郭台銘：都忘記了

快訊／不是大安！　時力徵召王婉諭參選竹縣第二選區

賴清德宣布6黨內強棒　林飛帆、吳沛憶入列

快訊／排黑條款首當其衝！　陳致中發聲明：無語問青天

快訊／侯友宜與陳玉珍握手了！　國民黨團立委齊喊：凍蒜

郭台銘、柯文哲海邊牽手散步　前幕僚：有點演過頭了

尤伯祥獲大法官提名！立委驚爆黑歷史

郭台銘夜襲柯文哲看海　「希望永遠和平」

幕後／郭台銘夜襲柯文哲　柯營錯愕：超不尊重

逾7百青年連署反李正皓　「不該牽起趙昌澤的手」

郭台銘、柯文哲合體看海　前立委憂：侯友宜恐嚴重邊緣化

郭台銘直奔民宿夜會柯文哲

更多熱門

相關新聞

高雄男紅燈右轉遭攔查　證件竟黏1包K他命

高雄男紅燈右轉遭攔查　證件竟黏1包K他命

高雄一名尤姓男子（21歲）29日開車因紅燈右轉，遭到巡邏員警發現將他攔查，尤男配合拿出駕照時，卻被員警發現上面竟黏著一包白色粉末，立刻大聲質問：「這啥？是不是K仔？」，果然經檢測後，這包白色粉末為三級毒品愷他命，這下，尤男不但要繳違規罰單外，還因涉嫌毒品案件遭警方送辦。

3.5噸貨車被拍到時速161公里？警回應

3.5噸貨車被拍到時速161公里？警回應

「老公堅持不開車」　人妻結婚10年喊後悔！全場逆風

「老公堅持不開車」　人妻結婚10年喊後悔！全場逆風

員警面前逆向還闖紅燈　前一晚喝高粱慘了

員警面前逆向還闖紅燈　前一晚喝高粱慘了

騎士簽「拖地罰單」畫面驚人！中和警解答

騎士簽「拖地罰單」畫面驚人！中和警解答

關鍵字：

公務車闖紅燈鍾東錦罰單

讀者迴響

熱門新聞

口罩男「正妹妻出軌親密照」曝光！小王緊摟親親

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

快訊／44歲葉家妤懷第三胎！　家人傻眼「驚喜變驚嚇」

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

口罩男妻出軌道歉了！「生病後才幹這事」

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

許仁杰被爆「失控扯傷懷孕4月老婆」

黃仁勳「混血帥兒曝光」　7年前來台開酒吧

北市女貪官　月花30萬做醫美還養法師

北宜改管猴遭警棍抽打...員警視角畫面曝！

更多

最夯影音

更多
任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場
「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面