快訊／雷神響亮夜空！　「大雷雨」轟炸北北宜發警報

▲北北宜大雷雨夜襲 。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

對流雲系發展旺盛，中央氣象局今天（4日）深夜持續針對全台9縣市發布豪雨特報，並於10時50分發布雙北、宜蘭3縣市的「大雷雨即時訊息」，持續時間至11時45分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

【22:50大雷雨即時訊息】

示警區域：

台北市-文山區

新北市-新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區

宜蘭縣-礁溪鄉、員山鄉

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【00:12大雷雨即時訊息】

影響時間：05日晨

示警區域：新北市、台北市、宜蘭縣

台灣颱風論壇也指出，今夜10時許並稱「大台北大雨中」，由於大台北上空也有雷雨帶發展起來，提醒民眾未來2小時留意持續性大雨，雷雨區內小心雷擊、強陣風。網友紛紛大呼「永和也正在大雨中」、「新莊大雨中」、「永和閃電雷擊雨瀑」、「午後對流下得比梅雨還猛」、「對流雨比梅雨強多了」、「翡翠水庫舒服」。

氣象局表示，明天（5日）各地為多雲到晴的天氣，環境吹東南風，迎風面的花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區降雨機率增加，有局部短暫雷陣雨機會，山區並有局部較大雨勢發生的機率，山區請慎防溪水暴漲，低窪地區也請慎防積淹水；溫度部分，各地高溫預測會來到31到34度，南部地區及花蓮縱谷有36度高溫發生機率。