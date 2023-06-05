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快訊／大雷雨轟2小時　內湖「康樂隧道」土石崩落再度封閉

▲▼大雷雨，內湖康樂隧道土石崩落封閉。（圖／翻攝何孟樺臉書）

▲一場大雷雨，內湖康樂隧道發生土石崩落封閉。（圖／翻攝何孟樺臉書）

記者許力方／台北報導

台北內湖區康湖路上的「康樂隧道」去年10月才因持續豪雨，發生土石崩落封閉，昨（4日）夜，大台北降下大雷雨持續至少2小時，市議員何孟樺、陳宥丞隨即接獲民眾通報，康樂隧道出口發生土石崩落，已經拉起封鎖線，單向封閉搶修。

大雷雨深夜轟炸北北宜地區，台北市文山區、新北板橋、新店、雙溪、烏來等地一小時降下近30毫米雨量，其中台北內湖區民眾通報有一處發生土石滑落。何孟樺指出，這幾天連日大雨，導致內湖區康樂隧道（康樂街出口處）有土石滑落，通報後經了解，土石滑落面積約15平方公尺，無危害之虞也沒有人受傷。目前部分道路封閉，維持一線通行，全線恢復通車尚待確認。

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陳宥丞則直指「去年隧道口也發生嚴重崩塌」，總質詢時他要求市長蔣萬安，必須於行政院會報時，向中央提出台北整體山坡結構問題，並要求同步修改相關法規，來面對山坡地「灰犀牛效應」。台北市超過55%土地被定義為山坡地範圍，也有許多「危險邊坡」或沒有檢測列管的老舊邊坡，這些邊坡年限久且崩塌風險已存在，發生機率大，可能造成重大危機的事件。

▼康樂隧道2022年曾因豪雨發生土石崩落封閉。（圖／資料照）

▲▼康樂隧道2022年曾發生土石崩落 。（圖／資料照／台北市政府）

▲▼康樂隧道2022年曾發生土石崩落 。（圖／資料照／台北市政府）

▲▼康樂隧道2022年曾發生土石崩落 。（圖／資料照／台北市政府）

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