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大陸 大陸焦點 特派現場

小心「人類偏肺病毒」已多國感染　陸媒：尚無治療藥物和疫苗

▲▼兒童,生病。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲大陸開始呼籲民眾注意人類偏肺病毒（HMPV）。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者任以芳／綜合報導

據美國疾控中心（CDC）的呼吸道病毒監測系統顯示，今年春季以來，人類偏肺病毒（HMPV）在美國各地區呈現高發態勢，該病毒正肆虐美國各大醫院的重症監護病房和兒科醫院。陸媒《人民日報》也報導指出，中國也有零星感染情況，多半都是幼兒居多，目前沒有疫苗，也缺乏特異抗病毒藥物，多半感染是輕症，最怕合併HMPV感染可能增加兒童肺炎的風險。

陸媒《人民日報》健康客戶端報導，某三甲醫院感染控制中心主任醫師3日指出，「根據近幾年國內零散報告，人偏肺病毒在呼吸道感染病人中確實是存在的，包括上呼吸道感染和下呼吸道感染，偶然引發區域性暴發，在呼吸道感染監測中須引起注意，在呼吸道感染的病原學研究中不能忽視。

該醫師指出，「目前沒有疫苗，也缺乏特異抗病毒藥物，感染後一般病情較輕，個別須警惕演變為重症。希望人類偏肺病毒疫苗早日研發出來。」

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾提醒，「該病毒並不是一種新病毒，曾出現在荷蘭、英國、芬蘭、澳洲、加拿⼤、肯亞、挪威等地。目前在中國北京、重慶、深圳等地，也曾發現兒童感染該病毒的情況。」

李侗曾也表示，沒有預防人類偏肺病毒的疫苗和相關藥物。對於該病毒不要過度焦慮，人類偏肺病毒感染與其他由病毒引起的呼吸道感染相似，可以在日常做好預防。

人類偏肺病毒（HMPV）是什麼病毒？李侗曾介紹，「人類偏肺病毒是一種單鏈負鏈RNA病毒，是引起人急性下呼吸道感染的主要病原之一。」可在所有年齡段⼈群中導致上呼吸道和下呼吸道感染，大多數復發性感染是無症狀，但有症狀的感染⼤多發⽣於幼⼉或老年⼈，在老年人、有潛在肺部疾病和免疫功能低下者中，也有可能出現嚴重的症狀性疾病。

▲▼生病,哮喘。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大陸一份長達13年的研究，5歲兒童是HMPV主要發病人群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

據近期各國資料顯示，HMPV感染是普遍存在的且具有季節性，比如美國、荷蘭、英國、挪威和芬蘭多發⽣在冬末春初，⽽中國和⾹港多發⽣在春末和夏季。

報導稱引用《柳葉刀全球健康》2020年釋出的一項研究估計，2018年，5歲以下兒童有1400多萬人感染HMPV病毒，其中60多萬名人住院，超1.6萬人死亡。

根據中國一項基於9省份長達13年的研究結果顯示，5歲兒童是HMPV主要發病人群，檢出率為3.1%。HMPV可引起單獨感染，也可與其他呼吸道病毒合併感染，合併HMPV感染可能增加兒童肺炎的風險。

人類偏肺病毒傳播方式如何？主要是透過人際接觸傳染，最常見的傳播途徑是飛沫傳播和接觸傳播，「最有效的預防方法是切斷傳播途徑，戴口罩，勤洗手，做好六步洗手法。」

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