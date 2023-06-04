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掃雷車大鋼牙被拔光！苗栗親子公園「水鴨子」慘變這模樣

▲▼苗栗市貓裏喵親子公園擺設的海軍陸戰隊工兵掃雷車「水鴨子」前方犁形掃雷器共有26支大鋼牙，今天發現24支被偷走，只剩2支撐在地上。（圖／黃國鴻提供）

▲苗栗市貓裏喵親子公園擺設的海軍陸戰隊工兵掃雷車「水鴨子」前方犁形掃雷器共有26支大鋼牙，今天發現24支被偷走，只剩2支撐在地上。（圖／黃國鴻提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

擺設在苗栗市「貓裏喵親子公園」的一輛陸戰隊LVTP5E1兩棲登陸工兵掃雷車（俗稱水鴨子），今天發現車首的26支掃雷大鋼牙中被偷走24支，主管機關苗栗縣政府水利處覺得太離譜，已經向警方報案追查。

位於苗栗縣議會後方的「貓裏喵親子公園」內，陳展著海軍陸戰隊除役LVTP5-E1登陸工兵車及LVTP5-R1登陸救濟車，已經成為地方觀光的一項特色，今天上午一位海軍陸戰隊退伍的外地遊客發現其中掃雷車的大鋼牙不見了，趕緊通報苗栗縣陸戰隊退伍軍人協會。

苗栗縣陸戰隊退伍軍人協會會長黃國鴻表示，當初是協會向陸戰隊指揮部爭取這2台退役的「水鴨子」捐贈給苗栗縣政府，陳列在親子公園，藉此推動全民國防。上午接獲通報掃雷車的大鋼牙被拔光，只剩2支撐在地面上，實在太誇張!黃國鴻說，排雷犁是特殊鋼，小偷偷走之後可能會拿去賣錢，由於失竊物品是特殊的材質、特殊形狀，希望民眾留意，把屬於苗栗縣的公共財找回來。

「為海軍收戰果，為陸軍做先鋒」是海軍陸戰隊任務特性，而LVTP5-E1登陸工兵車正是海軍陸戰隊登陸作戰的開路先鋒，專門為清掃灘岸地雷、障礙物所設計，負責在敵火下開闢安全通道，車首裝置一具犁形剷刀式掃雷器（排雷犁），也有「大鋼牙」之稱。

▲▼苗栗市貓裏喵親子公園擺設的海軍陸戰隊工兵掃雷車「水鴨子」前方犁形掃雷器共有26支大鋼牙，今天發現24支被偷走，只剩2支撐在地上。（圖／黃國鴻提供）

從去年1月開始，這輛退役的LVTP5-E1登陸工兵車就和另一輛LVTP5R1兩棲登陸救濟車，共同陳列在苗栗市「貓裏喵親子公園」內。沒想到「水鴨子」排雷車大鋼牙竟然會被偷，據了解，「大鋼牙」每片重達36公斤以上，竊賊可能多人犯案，轄區警方獲報已經前往採、蒐證，並調閱附近監視器追查竊賊。

▲▼位於苗栗縣議會後方的「貓裏喵親子公園」內，陳展著海軍陸戰隊除役的LVTP5-E1登陸工兵車(左)及LVTP5-R1登陸救濟車，成為地方觀光的一項特色。（圖／黃國鴻提供）

▲位於苗栗縣議會後方的「貓裏喵親子公園」內，陳展著海軍陸戰隊除役的LVTP5-E1登陸工兵車(左)及LVTP5-R1登陸救濟車，成為地方觀光的一項特色。（圖／黃國鴻提供）

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