苗栗氣爆祖孫3代傷勢嚴重　3人均轉院...他全身8成灼傷插管

▲苗栗市南苗商圈3日發生氣爆，牛肉麵店業者祖孫3代嚴重灼傷，3人均轉院醫治中。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同)

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市南苗三角公園（南苗商圈）一間牛肉麵店昨天發生嚴重氣爆，造成4人輕重傷，業者3人遭灼傷及對向一名女子被噴飛碎屑波及腳部割傷，4人全被送醫救治，其中業者祖孫3代灼傷嚴重，分別轉院醫治中。

氣爆發生於昨天上午約10點15分，牛肉麵店營業前備料時，突然發生氣爆，消防人車獲報抵達時現場一片狼藉，有1男1女遭嚴重灼傷、癱坐在地上，附近民眾幫忙澆灌自來水協助降溫，另有一名女性傷者躺在碎裂物堆中，救護車立即將3人送到附近的大千醫院急救，據了解，3名嚴重灼傷的傷者都是牛肉麵店業者，而且是祖孫3代。

大千醫院緊急處理後，其中57歲許男最嚴重，全身80%面積灼傷，插管搶救後，轉院台中童綜合醫院；33歲歲女兒許女燒傷面積55%，轉院林口長庚醫院；78歲阿嬤陳姓婦人燒傷面積55%，轉院台中中國醫大附設醫院。

消防局昨(3日)下午至氣爆現場鑑識，發現現場有數支液化石油氣瓦斯鋼桶，但並未爆裂，推測是使用的爐具熄滅或未點著，也可能鋼瓶有瓦斯洩出，積蓄到一定濃度後遇上火源瞬間發生氣爆，確切原因待鑑識報告出爐確認。