苗栗天后宮「鐵馬進香團」出發！傍晚抵達朝天宮　2天騎完345公里

記者蔡文淵／苗栗報導

2023苗栗鐵馬進香活動，今（2日）上午6點40分從苗栗市天后宮出發，以騎乘自行車方式，前往雲林北港朝天宮進香，隔天再從朝天宮返回苗栗天后宮，全程345公里，苗栗市公所特別打造一輛油、電混合動力的三輪車，當作媽祖坐駕，今天有300名騎士護駕、伴騎，一起完成今年鐵馬進香的挑戰。

▲2023年苗栗鐵馬進香活動今(2日)上午從苗栗市天后宮出發，明日返回苗栗，全程345公里，有300名鐵馬騎士共襄盛舉。（圖／苗栗市公所提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天上午6點40分在苗栗市長邱鎮軍及北港朝天宮董事長李咏锝共同主持下，倒數啟程，先前往通霄白沙屯拱天宮媽祖廟參香，再繼續往南進香行程，沿途將參拜各大媽祖廟，行經苗栗、臺中、彰化及雲林，預計在今天下午5點抵達北港朝天宮，進行參香儀式並夜宿朝天宮香客大樓，明天再依原路線返回苗栗天后宮，活動路線總長345公里。

苗栗市公所表示，鐵馬進香約在60年前曾在苗栗掀起熱潮，苗栗鐵馬進香團也因此成為苗栗客家庄特有的一種進香文化；但隨著時代變遷、交通發達而逐漸沒落。

苗栗市長邱鎮軍表示，這場鐵馬進香活動不僅結合了自行車運動與宗教文化，更是對苗栗60年前壯舉的復刻傳承，希望能夠讓年輕一代了解和感受這段為長者津津樂道的媽祖文化歷史，並延續著這份熱情和傳統。

苗栗市公所也打造一輛油、電混合動力的三輪車當作媽祖坐駕，全程領航，帶領騎士完成這次鐵馬進香的挑戰。