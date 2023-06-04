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社會 社會焦點 保障人權

車主擁10多台機車　分身騎走亂丟垃圾52次！「1件6千」罰31萬2

▲▼彰化有一車主名下10多台車，由不同人騎乘到處亂丟垃圾。（圖／環保局提供）

▲彰化有一車主名下10多台車，由不同人騎乘到處亂丟垃圾。（圖／環保局提供）

記者唐詠絮、白珈陽、郭玗潔／彰化報導

彰化環保局利用科技執法，24小時監控民眾隨意丟棄垃圾的熱點，並錄影蒐證、以車追人，竟發現其中有52件載送垃圾亂丟的機車，都源自同一位車主，該車主名下機車超過10輛，供多人使用。環保局依廢棄物清理法，每件開罰6000元，共對該車主開罰31萬2000元。

環保局表示，該名車主從2020年到2022年之間，亂丟垃圾的行為就有52件，由不同人騎乘該車主名下不同車牌的機車，載垃圾到偏僻處丟棄。雖然無法透過監視畫面，確認車主就是丟棄垃圾之人，但他名下的車被不同人騎乘到各處亂丟垃圾是事實，環保局仍對車主依廢清法開罰，每件罰款6000元。

環保局指出，雖已將違規資料寄給車主，希望他出面說明，車主卻都未現身，而後接到罰單也擺爛不理，最後只好移送法務部行政執行署彰化分署強制執行。

環保局呼籲，請民眾千萬不要亂丟垃圾，為了揪出少數「不經意」破壞環境的人，已特別於縣轄國道交流道、快速道路匝道、重要道路、溝渠堤岸及海岸沿線、公墓等偏僻易遭亂丟垃圾熱區，透過科技執法，運用移動式監視器全天候24小時錄影蒐證，以銳利「天眼」取締不法。

根據環保局資料，由熱心民眾提供拍攝隨意亂丟垃圾的車輛車牌影片之檢舉案，去年累計759件，今年迄今已有395件。所有案件經查證屬實者，皆依違反「廢棄物清理法」規定，各處罰鍰1200元至6000元。環保局統計，違反廢棄物清理法第27條各款污染行為，去年裁處1736件，罰鍰金額299萬8200元，今年1至4月已開罰532件、罰鍰金額75萬1800元。

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