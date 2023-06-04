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他被15人壓身下「滿地斷肢」！印3火車相撞釀288死　爆沒裝ATP

▲▼印度火車出軌。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度火車出軌，3輛列車涉及其中，至少造成288人死亡。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

印度奧里薩邦2日晚間發生3輛火車相撞事故，截至目前為止，累計造成288人死亡、803人受傷，是印度20年來最為嚴重的鐵路事故。一名當時正在車上的倖存者則回憶道，火車出軌後，他的身上壓了10至15個人，而當他好不容易爬出車廂外時，卻看到滿地都是斷肢，畫面十分駭人。

根據《新德里電視台》報導，2日晚間一輛從班加羅爾（Bangalore）開往西孟加拉省豪拉（Howrah）的「豪拉特快車」（Howrah Superfast Express）與從加爾各答開往清奈（Chennai）的「科羅曼德快車」（Coromandel Express）相撞，沒過多久，另一輛貨運列車也應聲撞上。

▲▼印度火車出軌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度列車相撞。（圖／達志影像／美聯社）

從現場畫面可以看到，由於猛烈的撞擊，部分車廂嚴重扭曲，並被撞出軌道，甚至有車廂衝到其他車廂上，並輾壓乘客。一名當時在車上的臨時工桑傑（Sanjay Mukhia）表示，「列車不斷地在搖晃，我們感覺車廂就要翻覆了。」

另一名倖存乘客則說，「火車出軌時我正在睡覺，意外發生後，大約有10至15個人壓在我的身上。我爬出車廂後，只看到滿地都是斷掉的四肢，這裡一條腿，那裡一隻手，還有人的臉被毀容了。」

▲▼印度列車相撞。（圖／CFP）

▲▼現場滿是殘骸，目前印度當局已經停止救援行動。（圖／CFP）

▲▼印度列車相撞。（圖／CFP）

該起事故一共造成至少288人死亡、803人受傷。印度鐵道部長瓦希拿（Ashwini Vaishnaw）宣布，將對罹難者提供100萬盧比（約新台幣37萬元）的賠償金、重傷者賠償20萬盧比（約新台幣7.4萬元）、輕傷者5萬盧比（約新台幣1.8萬元）。當局也強調，目前救援行動已經結束，接下來將會開始修復現場。

印度當局曾經委託3間當地公司聯合開發一款列車自動保護系統（ATP），名為Kavach，該系統能夠避免火車駕駛錯過危險信號以及超速，並且確保火車能在低能見度下安全行駛。鐵道部長瓦希拿2022年3月還曾親自測試了這款系統，並在推特上大為讚賞。然而印度鐵路當局卻表示，這套系統並未使用於發生相撞意外的奧里薩邦路線。

▲▼ 印度東部奧里薩邦（Odisha）火車相撞。（圖／路透）

▲▼印度火車事故。（圖／路透）

▲▼現場堆放著罹難者的遺體。（圖／路透）

▲▼印度火車事故。（圖／路透）

▲▼印度火車事故。（圖／路透）

 

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