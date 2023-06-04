金門大學生騎車返校　路口左轉與直行機車相撞！2人送醫

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門昨(3)日下午於金寧鄉環島北路金門大學前路段，發生一起2機車擦撞的事故。一名徐姓大學生騎車趕回校園時，在金門大學前路口左轉，與對向直行騎士擦撞，2名騎士都人車倒地，受傷送醫。警方對2人實施酒測，初步排除酒後駕車行為，至於詳細肇事原因由金城分局釐清中。

▲金門昨(3)日下午於金寧鄉環島北路金門大學前路段，發生一起2機車擦撞的事故。（圖／林名揚翻攝，下同）

3日下午17時45分許，徐姓大學生騎乘機車沿金城鎮環島北路一段由金城往金寧方向行駛，行經金門大學前路口左轉時，與對向由環島北路二段金寧往金城方向直行的劉姓騎士發生擦撞，造成雙方駕駛手腳擦挫傷等傷勢，傷者皆由消防隊送往部立金門醫院做進一步治療，警方對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，至於詳細肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局呼籲，依道路交通安全規則第102條第1項第5款規定，汽車行駛至交岔路口左轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入內側車道或左轉車道，行至交岔路口中心處左轉，並不得占用來車道搶先左轉；另應隨時注意車前狀況，保持適當車速與車距，避免交通事故發生，確保生命財產安全。