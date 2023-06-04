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長庚科大蟬聯2023世界大學影響力排名　全國科大第一

▲長庚科大蟬聯2023世界大學影響力排名全國科大第一

▲長庚科大蟬聯2023世界大學影響力排名全國科大第一。（圖／長庚科大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長庚科技大學3日表示，該校今年再度超越國立大學，奪得「泰晤士」世界大學影響力排名「SDG3(健康福祉)」全國科技大學第一名的好成績。在世界排名中，更從去年的「SDG3(健康福祉)」單項排名101-200名，躍升為世界第61名！凸顯了長庚科大於在醫護領域的卓越貢獻。

▲長庚科大蟬聯2023世界大學影響力排名全國科大第一

長庚科大表示，英國泰晤士高等教育特刊於6月1日發布2023年世界大學影響力排名，本次全台灣共有47所大學校院入榜！對於榮獲全國科技大學第一名的好成績，長庚科技大學校長范君瑜感到十分光榮和自豪。

范君瑜表示，要取得全國第一的成績，學校的師資跟辦學資源至關重要，長庚科大不僅有著傲視全國的超低「生師比」，更重要的是，學校在台塑股利的支持下，有著不畏少子化的財務體質，讓學校得以提供先進的醫療護理技術和知識，幫助學生轉化學術理論為實踐技能，為日後的職業發展打下堅實的基礎。

▲長庚科大蟬聯2023世界大學影響力排名全國科大第一

這次長庚科大蟬聯國內科技大學第一的排名絕非偶然，這得益於多年以來長庚科大的師生一直專注於醫護教育與研究，不僅與長庚醫院建立緊密的合作關係，學校更斥資了上億建置「臨床技能中心」、「高齡長照產業人才培育基地」等高擬真情境教室，提供優質的環境與資源，堅持從根本上提升所有學生的專業技能和職業素質，持續為醫療界培養一流的醫護人才。

近期長庚科大也接獲了王琦、林秋子、陸芙英等三名優秀校友，榮獲2023台灣傑出護理人員獎殊榮的好消息，這些優秀校友的表現，也證實了長庚科大在教學上擁有比肩國立大學的競爭力。

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