找到民國82年薪資條！　網點出「1關鍵」月薪翻倍

圖文／鏡週刊

在物價不斷上漲的同時，薪水卻沒有跟上，法定基本工資雖然有調高，但對比物價飆高與通膨的因素下根本杯水車薪，並沒有太大的幫助。最近有網友分享了家裡長輩在民國82年的薪資條，讓一票網友目瞪口呆，不敢相信居然秒勝目前許多上班族。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一位網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出了長輩的薪資條，並發文表示，這對長輩夫妻都在一家本土鞋業公司工作，並分別領取了不同的薪水和津貼。他的丈夫的基本薪資是26000元，加上職位加給14000元和大陸津貼30000元，總計70000元，扣掉勞保等雜費後剩下69735元。他的太太的基本薪資是16600元，加上職位加給8400元和大陸津貼20000元，總計45000元，扣掉勞保後剩下44790元。

從貼文來看，兩夫妻薪水加起來超過11萬元，即使是現在領這份薪水也還不差，對此讓不少網友稱羨，認為當年的物價比現在低，且是個「錢淹腳目的年代」，不禁感嘆「那時候是一個只要肯努力，就一定能賺到錢的年代，現在是只要肯努力，錢就會一直進慣老闆的口袋」、「實質薪資倒退，也就是漲的比通膨少」、「30年前領的都比我現在多」、「30年前的薪水還可以海放現在的薪水」，部分人則認為「時空背景差異太大」，這種高薪只能回味。

然而也有網友指出，因為被外派到中國大陸工作，所以領有大陸津貼，才讓薪水翻倍，直言「薪資很高，但是魔鬼在細節，夫妻外派大陸的津貼就佔一半薪資，所以扣除津貼其實沒有好到哪，一個薪資30000、一個薪資25000」，但是也有人則回憶當年外派中國的風光年代，指出「早年台幹去中國真的加蠻多錢」「當年外派到中國那，薪水都很不錯是真的，但到那工作也有風險，這也是為何高薪的原因」。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

【有片】巨鱷闖小學校園 MMA格鬥選手英勇肉搏勝負出爐

【有片】為搶促銷品廣西大媽拚了！ 戰鬥力全開超市被擠到「鐵門變形」