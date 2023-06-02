世上最悲傷菜餚！「母親生前最後料理」她邊哭邊吃　影片萬人淚崩

▲女子吃著母親生前最後一道佳餚而悲痛哭泣。（圖／翻攝自TikTok「Boi_AsamBoY」）



圖文／CTWANT

「這是母親烹煮的最後一道菜」TikTok用戶Boi_AsamBoY分享了一部51秒的影片，畫面中一名女子雖然享用著美食，卻悲傷地哭了，更只能用衣領來擦拭眼淚，是因為這頓料理是媽媽生前準備的最後一道菜。

根據TikTok的貼文，這位女子的母親諾里贊（NORIZAN）於5月27日逝世，而原PO也難過地表示自己再也無法品嘗母親的廚藝了。女子愁容滿面地吃著食物，而影片拍攝者詢問了女子為何哭泣，女子更無法克制地大哭了起來，拍攝者也只能遺憾地安慰她。

這部影片在TikTok上獲得了38.4萬觀看數，也已超過2300則留言，不少網友都在留言區分享了自己的心情，「當媽媽不在身邊時，我會感到我的世界是黑暗的，因為媽媽是最堅強的女人」，而除了表達對於母親離去的思念、感慨等等，也有不少人藉此祝福自己的家人能夠長壽。

「媽媽的料理比世界頂級大廚的都好吃，但這是最後一個了。」原PO感嘆，自己現在還是不敢相信母親已經不在身邊的事實，整間房子也因少了媽媽而變得冷清。此外，她也希望母親還健在的網友們，一定要常常去看望媽媽。

延伸閱讀

▸ 打擊人間凶器！活動式地磅出動 蘆洲警取締大車超載國庫1小時入帳20萬

▸ 鬼片《化劫》片場靈異事件頻傳 劉子銓莫名踩空滑倒打冷顫

▸ 六月從女孩變成媽...有感而發：為家庭變身為無敵鐵金鋼