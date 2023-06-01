萬物齊漲！國旅房價「平均漲幅逾一成」　南投縣最貴

▲台灣國旅房價高，疫情後又較疫情前上漲不少。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局表示，觀光旅館及旅館業112年第1季平均房價較111年同期呈上漲趨勢，觀光旅館業平均房價4,775元，較111年同期平均房價4,232元，增加543元(約成長12.83％)，旅館業平均房價為2,766元，較111年同期平均房價2,596元，增加170元（約成長6.55％），其中以南投縣平均房價居冠。

觀光局統計，112年第1季國際住客人次約為270萬人次，較111年第1季國際住客人次約69萬人次約增加201萬人次，其中以日韓住客人次最多，觀光旅館及旅館業日韓住客共計約71.2萬人次，與111年同期約10萬人次相較增加約61.2萬，成長超過6倍。

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依臺灣旅宿網統計我國112年第1季共計3,442家觀光旅館及旅館(其中包含117家觀光旅館及3,325家旅館)，112年第1季觀光旅館業平均住用率為56.41％，較111年同期平均住用率41.52％約成長15％。

112年第1季旅館業平均住用率為44.53％，較111年同期平均住用率33.48％約成長6.05％；112年第1季觀光旅館及旅館業住客人次約1,600萬人次，較111年同期住客人次約1,280萬人次約成長320萬人次，顯示旅館市場已逐步回溫。

以縣市平均住用率觀之，112年第1季觀光旅館業之平均住用率以臺南市位居第一，本國籍住客約10萬人次佔整體住客人次12.9 萬人次約7.7成左右，顯示臺南市深受國人選擇住宿之喜愛；而旅館業平均住用率則以臺北市位居第一，外籍住客約108.1萬人次佔整體住客人次273.8萬人次約4成左右，較111年同期約16萬人次增加約92.2萬人次，推估因國境開放影響之住宿率成長。

觀光局表示，觀光旅館及旅館業112年第1季平均房價較111年同期呈上漲趨勢，其中以南投縣平均房價居冠，該縣平均房價觀光旅館及旅館分別為16,435元及3,832元，其該縣市包含2家以高端客群為主要市場之觀光旅館(涵碧樓大飯店及雲品溫泉酒店日月潭)及107家旅館，其位於熱門景區周邊之30家旅館高於平均房價。顯示疫情期間國人旅遊型態改變，在國內進行精緻旅遊或度假型的行程受青睞。