5億高中生墜樓後配偶「從10樓走樓梯下去」！高大成分析：很有鬼

▲夏男站在遺體旁，手上拿了一袋疑似鞋子的物品。（圖／CTWANT提供）

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台中身家5億的賴姓高中生離奇身亡，與其登記結婚的夏姓男地政士助理嫌疑很大，在賴生墜樓後先是換裝，再從10樓走樓梯到1樓。對此，夏男辯稱當時怕手機沒訊號，才會走樓梯，但法醫高大成認為「很有鬼」，另外有鄰居目擊夏男站在遺體旁時，手上疑似拿著一包鞋子物品，律師將申請列為調查證據之一。

賴男和夏男當天去登記結婚後，2人在電梯中幾乎無互動，回到家中約1小時，先喝了2罐啤酒，並一起看動畫《鬼滅之刃》，後來就去洗澡，怎料出來就發現賴男墜樓。然而，2人進出大樓的過程，有許多違背常理的地方，電梯監視器影像拍到，先是在早上8時45分一起搭電梯到夏家10樓，隨後夏男自10樓走樓梯到1樓，之後再搭電梯上樓。

▲夏男不搭電梯，選擇從10樓走樓梯到1樓，違反常理。（圖／民眾提供）

值得注意的是，賴男墜樓後，夏男又從10樓走到1樓，而且換了另一套服裝，辯稱是忙著聯繫工作事宜，怕搭電梯手機會斷訊，才改走樓梯。有民眾目擊，當時聽到巨響外出查看，看到夏男站在遺體旁，手上疑似拿著鞋子。對此，賴母委任律師許哲維表示，會申請調查夏男拿的那包衣物，是否有其他的微物跡證，釐清關鍵62分鐘發生了什麼事。

對於夏男2度走樓梯的舉動，法醫高大成直言「很有鬼」，分析走樓梯可能是為了避開監視器，有媒體報導該棟8樓為夏父友人持有，夏父任職的不動產公司也曾仲介出售3樓，懷疑夏男有3樓和8樓鑰匙，並堅信賴男是低樓層滑落，而非10樓墜落。

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