傳蘋果頭戴式裝置將登場　外媒曝：前所未有的製造挑戰

▲蘋果頭戴式裝置渲染圖。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

據 The Information報導，外傳蘋果將推出的VR／AR頭戴式裝置將成為蘋果有史以來生產的最複雜的硬體產品，因為獨特的設計成為「前所未有的製造挑戰」。

首先從外表看來，這款新品具有與眾不同的弧形設計、超薄和超輕的重量。目前的渲染圖可以看出，具備一塊弧形玻璃，邊緣包裹在光滑的鋁製框架中，看起來比 iPhone 略厚。不過因為 纖薄的外形，可能需要戴眼鏡的用戶購買可夾入頭戴式裝置的鏡片。

製造難度上，蘋果必須開發出首創的彎曲主板以安裝在頭戴式裝置的彎曲外殼內。內部使用了碳纖維，在不增加額外重量的情況下加固結構。

右眼上方有一個小錶盤，允許用戶在AR和VR之間切換，電源按鈕位於左眼上方。一個看起來類似於 Apple Watch 充電器的圓形連接器連接到左鏡腿，並通過電線向下連接到腰部安裝的電池組。

頭帶主要由軟材料製成，並連接到兩個短而硬的鏡腿上，鏡腿上還裝有左右喇叭。柔軟、可拆卸的蓋子連接到耳機的背面，使佩戴者的臉部舒適。據說蘋果正在討論增加額外的眼動追蹤鏡頭或進一步調整電動鏡頭以適應更多臉型。

蘋果工業設計團隊出於美觀原因需要隱藏十多個鏡頭和感應器。顯然有人擔心玻璃會扭曲相機拍攝的圖像，由於其形狀，這種材料比 iPhone 螢幕更容易破碎，導致人們擔心鏡面玻璃會破碎導致用戶受傷。

據傳這款產品高達 3,000 美元，接近新台幣10萬元，就是因為這些困難的設計需要克服。由於產品的形狀和密集的電子設備，組裝人員很難在設備內部操縱工具和安裝組件。玻璃外殼和鏡頭的測試也比其他蘋果產品花費的時間長。

由於設計複雜，蘋果一直在努力打造原型機。在開發的早期階段，每天生產 100 台，但只有 20 台達到標準。4 月中旬進行了設計驗證測試，據報導，與 iPhone 等更成熟的產品相比，它的存在時間更長。蘋果顯然在 4 月才對設計進行完善調整，讓產品更易於製造。