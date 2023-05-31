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全台轉乾？鄭明典揭1警訊若持續「可能出梅了！」台灣上空現況曝

▲▼下雨,梅雨,暴雨,大雨,雨天,下雨天。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台北高空目前轉吹東風。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

颱風瑪娃從31日逐漸往東北方移動，帶起大環境的北風、東北風，且台北、宜蘭都有明顯降雨情況。不過，氣象局長鄭明典表示，台北高空已轉為東風，若颱風離開後仍持續吹東風，那就有可能代表今年梅雨的活躍期或強降雨期的條件已經北移「要出梅了！」

颱風瑪娃逐漸遠離台灣，中央氣象局也在31日解除海上颱風警報，但是逐漸往東北移動的過程，帶來大環境的北風、東北風，所以雙北以及宜蘭地區都會有降雨、強烈風勢。

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鄭明典31日在臉書分享探空氣球資料指出，冬季高空盛行西風，氣象上的「熱力風」關係回推，西風的北側是冷空氣、南側是暖空氣；轉成東風表示暖空氣在北、冷空氣在南，那通常是副熱帶溫暖起來，是季節轉變的特徵。所以台北高空「持續維持東風」，通常也隱含鋒面不容易再接近，「要出梅了！」

▲鄭明典分享探空氣球資料。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲鄭明典分享探空氣球資料。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典解釋，最近的東風也可能是因颱風的影響，但若等颱風離開，東風還是持續，那就有可能代表今年梅雨的活躍期或強降雨期的條件已經北移。

彭啟明日前也曾說明，今年颱風季提早報到，不利於台灣梅雨季發展，今年典型梅雨季可能到6月上旬才會報到，若搭配颱風季提早報到，將會影響梅雨季降水天數減少、整體雨量降低，導致「空梅」。

根據氣象局資訊，瑪娃31日20時的中心位置在北緯 22.6 度，東經 125.5 度，以每小時13公里速度，向北進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒 43 公尺，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 90 公里。

▲颱風瑪娃31日20時位置、未來預估路徑。（圖／氣象局）

▲颱風瑪娃31日20時位置、未來預估路徑。（圖／氣象局，下同）

氣象局預估，明天(6/1)白天仍受颱風外圍環流影響，環境風場為偏北風，迎風面的北部地區仍有短暫陣雨，山區有局部大雨發生的機率，其他地區則有局部、零星的降雨，而隨著颱風往東北方向加速遠離，入夜之後降雨情形將有所趨緩。

氣溫方面，由於環境吹偏北風且雲量較多，白天高溫略微下降，北台灣高溫27到29度，其他地區30到33度，背風側的花東地區溫度會再更高一些。

▲颱風瑪娃31日20時位置、未來預估路徑。（圖／氣象局）

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