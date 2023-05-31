　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假碩士騙過4間高中「成功當老師」　偽造美國學歷遭起訴

▲▼加州理工大學。（圖／翻攝自California Institute of Technology）

▲基隆一名魏姓男子偽造「加州理工大學」學歷，騙過4間高中的審核聘任教書。（示意圖／翻攝自California Institute of Technology） 

記者林彥臣／綜合報導

基隆市一名魏姓男子涉嫌持偽造的「美國加州理工學院物理碩士」學歷，還騙過台北市4間高中職的校方審核，成功獲聘任教，還教書2年多，直到近日有人向檢調密報，才揭穿「魏老師」的騙局。基隆地檢署日前偵結，依「偽造特種文書罪」嫌對魏男起訴。

檢調調查，48歲魏男於2020年9月起，持偽造「美國加州大學理工學院物理學」碩士學位證書，在台北市內胡、南港．士林等區的4所高中、職獲聘為老師，在這些學校代課及兼課。

直到去年魏男與妻子感情失和，妻子看不下去，向檢調告發後，才對此案深入追查。

▲基隆地檢署。（圖／翻攝自Google Maps）

▲基隆地檢署日前偵結，依「偽造特種文書罪」起訴魏姓男子。（圖／翻攝自Google Maps）

檢調調查發現，魏男應徵時所提供學位證書，修業期間為2006至2008年，但進一步追查發現，他於2006年至2008年間，根本沒有出國紀錄，當然也不可能赴美深造。

魏男到案後向檢調坦承，偽造碩士學歷證書，基隆地檢署日前偵結，依「偽造特種文書罪」起訴。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
韓男星被毒蛇咬！　緊急送醫
住戶不繳管理費　管委會貼「悲情公告」全場笑噴
E奶女網紅賣「掀奶茶」再爆賣淫　本人發聲了
台灣新車全球第6貴　關鍵原因曝光
夏天必吃1水果！　被讚是「天然威而鋼」
快訊／全球最大盜版網「宣布關站」！
憲兵隊士官長騎車摔溝亡　遭爆「酒駕」軍方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假碩士騙過4間高中「成功當老師」　偽造美國學歷遭起訴

E奶女網紅賣「掀奶茶」惹議！再爆「魚訊」賣淫　本人發聲了

屏東憲兵隊士官長騎車摔溝亡　遭爆「酒駕返營」軍方回應了

瑪娃大風吹！北市重慶北路3米路樹倒塌　機車慘被壓

台東醉男遇臨檢罵警「幹X娘」！法院公布3字代價

快訊／台中草悟道旁「磁磚雨」狂下砸中2車　封街50公尺

快訊／烏日農田驚見「白骨乾屍」　屍體遭焚身分待查

快訊／尖石鄉賓士「撞護欄車頭全毀」23歲男亡　24歲女昏迷

im.B案查扣45筆上億不動產　「陳歐珀前競辦」將一併拍賣

妻懷孕後不給碰！人夫忍「無性生活30年」崩潰求離

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

黃仁勳撂台語「小心跌倒」　跟記者、民眾合照超親切

母帶女兒夜市打彈珠狂中獎　趕時間卻越掉越多：又中了

正妹車禍瀕臨植物人 復健3年重生開咖啡店

假碩士騙過4間高中「成功當老師」　偽造美國學歷遭起訴

E奶女網紅賣「掀奶茶」惹議！再爆「魚訊」賣淫　本人發聲了

屏東憲兵隊士官長騎車摔溝亡　遭爆「酒駕返營」軍方回應了

瑪娃大風吹！北市重慶北路3米路樹倒塌　機車慘被壓

台東醉男遇臨檢罵警「幹X娘」！法院公布3字代價

快訊／台中草悟道旁「磁磚雨」狂下砸中2車　封街50公尺

快訊／烏日農田驚見「白骨乾屍」　屍體遭焚身分待查

快訊／尖石鄉賓士「撞護欄車頭全毀」23歲男亡　24歲女昏迷

im.B案查扣45筆上億不動產　「陳歐珀前競辦」將一併拍賣

妻懷孕後不給碰！人夫忍「無性生活30年」崩潰求離

央行示警保險業「還沒100%穩定」　海外投資部位高

吳俊杰一軍生涯首勝終於到手　味全4比1擊敗兄弟

吳芳嫺晉級法網女雙次輪　大滿貫首勝開張

假碩士騙過4間高中「成功當老師」　偽造美國學歷遭起訴

陳庭妮日本放閃！　「胡宇威幫拍超甜視角照」釣出本人：滿意

E奶女網紅賣「掀奶茶」惹議！再爆「魚訊」賣淫　本人發聲了

海選1.1萬位彩券準經銷商！今完成抽籤　6／2開放查詢

《蜘蛛人：穿越新宇宙》中配變YouTuber聯盟　鳥屎、HowHow都獻聲

住戶不繳管理費！管委會貼「悲情公告」全場笑噴：永遠有人裝瞎

快訊／全球最大盜版網「RARBG」宣布關站　陸網集體崩潰：青春啊！

日本女高中生搭地鐵沒位子　賭氣坐「空氣椅子」還尬舞

社會熱門新聞

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

北市女貪官　月花30萬做醫美還養法師

北宜改管猴遭警棍抽打...員警視角畫面曝！

改管猴遇攔檢加速落跑！遭警棍狂抽

小芸被捕畫面曝！遭警從店內帶出

撿到悠遊卡剩-9元　他少1動作賠2千

買飲料給摸奶進警局！網紅辯露點「沒什麼」

拖板車左轉！超粗鋼構插公車　

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

5億生高大成靈堂前放手機

5億高中生「陳屍現場」關鍵疑點曝！　鑑識警官打臉高大成

清潔阿姨證實：夏男曾給3千求證婚

更多熱門

相關新聞

美佛州3所護理學院頒發「假文憑」達7600份

美佛州3所護理學院頒發「假文憑」達7600份

美國3所目前已經停招的護理學校涉嫌從2016至2021年之間頒發7600多份「不勞而獲」的護理偽造文憑，共有20多人被指控涉嫌犯案，他們出售佛州認可護理學校的偽造畢業證書，受益人在取得學歷後不僅能繼續參加國家護理考試，獲得證照後更能在各州擔任護士，嚴重侵害護理師的專業形象。

民進黨批彭文正造謠

民進黨批彭文正造謠

楊麗菁舊愛造假學歷！認罪獲3月輕刑

楊麗菁舊愛造假學歷！認罪獲3月輕刑

造假學歷　共和黨參選人自製文憑

造假學歷　共和黨參選人自製文憑

功夫女星前男友　遭爆假學歷選立委

功夫女星前男友　遭爆假學歷選立委

關鍵字：

假碩士假學歷美國學歷偽造學歷美國加州理工學院魏老師

讀者迴響

熱門新聞

口罩男「正妹妻出軌親密照」曝光！小王緊摟親親

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

快訊／44歲葉家妤懷第三胎！　家人傻眼「驚喜變驚嚇」

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

口罩男妻出軌道歉了！「生病後才幹這事」

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

許仁杰被爆「失控扯傷懷孕4月老婆」

25歲女想逃離園區　遭性侵囚禁37天

黃仁勳「混血帥兒曝光」　7年前來台開酒吧

北市女貪官　月花30萬做醫美還養法師

更多

最夯影音

更多
任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場
「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面