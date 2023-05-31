假碩士騙過4間高中「成功當老師」　偽造美國學歷遭起訴

▲基隆一名魏姓男子偽造「加州理工大學」學歷，騙過4間高中的審核聘任教書。（示意圖／翻攝自California Institute of Technology）

記者林彥臣／綜合報導

基隆市一名魏姓男子涉嫌持偽造的「美國加州理工學院物理碩士」學歷，還騙過台北市4間高中職的校方審核，成功獲聘任教，還教書2年多，直到近日有人向檢調密報，才揭穿「魏老師」的騙局。基隆地檢署日前偵結，依「偽造特種文書罪」嫌對魏男起訴。

檢調調查，48歲魏男於2020年9月起，持偽造「美國加州大學理工學院物理學」碩士學位證書，在台北市內胡、南港．士林等區的4所高中、職獲聘為老師，在這些學校代課及兼課。

直到去年魏男與妻子感情失和，妻子看不下去，向檢調告發後，才對此案深入追查。

▲基隆地檢署日前偵結，依「偽造特種文書罪」起訴魏姓男子。（圖／翻攝自Google Maps）



檢調調查發現，魏男應徵時所提供學位證書，修業期間為2006至2008年，但進一步追查發現，他於2006年至2008年間，根本沒有出國紀錄，當然也不可能赴美深造。

魏男到案後向檢調坦承，偽造碩士學歷證書，基隆地檢署日前偵結，依「偽造特種文書罪」起訴。