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網瘋傳「拿活鰻塞肛門」治便祕！直腸醫聽完大傻眼　親教2招超順暢

上廁所,便祕,便秘,尿尿,馬桶,脫褲子。（示意圖／記者林緯平攝）

▲許多人如果便祕，會選擇上網找偏方，而非到醫院就醫治療。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

現在的人蔬果補充不足，常常會出現便秘的情況，有些人出現症狀後不到醫院看診，反而是上網求起偏方。大腸直腸外科醫師陳威佑分享，先前聽過許多解便秘偏方，其中有一項是「拿活鰻塞肛門」，離譜的程度讓人驚訝，而他也教了2招解便秘偏方，絕對有效又安全。

陳威佑在臉書上分享，一名35歲的男子腹痛數天，近日跑來就診，他詢問原因才知道，原來這名患者是因為便秘較嚴重，看到「三餐吃辣解便秘」的偏方，於是跟著照做，沒想到便祕沒有解決，肚子還持續疼痛，對腸胃造成相當大的傷害。

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此外，陳威佑也聽過其他偏方，包含「拿活鰻塞肛門」、「肚子擦薄荷油、喝百靈油」、「喝可樂」、「在三餐中加入辣椒」及「吃瀉藥」等等，種種奇葩的方式讓他跌破眼鏡。

▼陳威佑聽完這些離奇的偏方，也感到十分傻眼。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼飯店,旅館,酒店,飯店馬桶,飯店廁所,馬桶。（圖／記者陳涵茵攝）

陳威佑提醒，任何將異物塞入肛門的舉動，都是危險行為，因為肛門上方10公分左右就是直腸，直腸內的黏膜相當脆弱，若是塞入異物，就可能造成損傷、黏膜出血，還可能因此併發穿孔、腹膜炎等情況，需要使用腔鏡、開腹手術取出異物，才不會影響正常功能。

陳威佑也提了2個妙招，若有輕微便祕的症狀，可以試著上午起床時，在空腹的狀態下喝一杯溫開水，引起胃與大腸的反射動作，有助於清理腸胃、滋潤腸道，排便時也可以踩在小凳子上、把腳墊高，有助於屁股放鬆、排便通暢。

陳威佑表示，便祕沒有捷徑，但想解決也不困難，多數人不需吃藥，只要透過調整飲食、生活作息就能改善，例如每天喝水1,000~2,000cc，以及攝取足量蔬果，就是改善便秘最有效又安全的方式。

 

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