【廣編】卓越聲寶5金6獎備受肯定　獲獎數獲歷年新高　多元創新深耕台灣

▲2023年，SAMPO聲寶榮獲信譽品質大獎得獎數再突破！



圖、文／聲寶提供

2023年，SAMPO聲寶榮獲信譽品質大獎得獎數再突破！洗衣機、冰箱、DC風扇、烤箱／微波爐及空調連續獲得高評價肯定外，今年新增聲寶轟天雷獲「平面電視類」金獎，為歷年來新高！

蟬聯得獎的「冰箱」、「洗衣機」類，聲寶一直是金獎榜上常客。尤其是在2020年開始以「星愛情」洗衣機、「星美滿」冰箱推廣後，「星愛情」和「星美滿」已成為質感與時尚的象徵。除每年不斷推陳出新的經典款外，也推出了具「風格特色」復古冰箱支線。

說到年輕族群，就不得不提聲寶小家電了。聲寶烤箱／「天廚」微波爐，不管在銷量或獲獎數，都一直深受肯定屹立不搖；還有「風的專家」聲寶DC風扇，已蟬聯2年金獎。聲寶近年小家電「風格化」更是產品開發的重點。DC扇還與籃球P聯盟跨界聯名，由P聯盟執行長陳建州推薦「黑武士聯名款」，讓許多年輕籃球迷看到聲寶家電。

陪著許多人長大的聲寶轟天雷，在今年首度榮獲「平面電視類」金獎榮譽。集遊戲、智慧、畫質、音效，享受無與倫比的視聽饗宴！價格親民可親，是許多年輕族群入手電視的第一選擇。

除產品銷售外，售後服務與善盡回饋社會之企業責任、投入慈善公益活動，響應政府推廣節能產品！聲寶官網：https://www.sampo.com.tw/