快訊／陳建仁第一個立院會期結束　赴立院與朝野黨團致意

▲行政院長陳建仁到場感謝。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（31日）三讀通過112年中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分朝野黨團協商研討項目，在朝野立委、游錫堃致詞完畢後，陳建仁在執政黨立委簇擁下步入議場，和朝野黨團一一致意後，與執政黨委員大合照留念，立委陳瑩更特地送上擁抱。

112年中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分朝野黨團協商研討項目三讀通過後，時代力量立委陳椒華表示，歷經疫情等重大國際挑戰，期待預算能發揮效用，希望公部門能有效執行，很遺憾時力部分提案沒有通過，除刪減跟凍結案外，時力也提出主決議，希望行政單位執行預算時能更加重視。

國民黨立委曾銘宗表示，今天通過112年中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分朝野黨團協商研討項目，總收入6兆4千6百46億、總支出6兆5千94億，希望相關機構及單位盡快推動，讓今年經濟成長保二注入強心針。

立法院長游錫堃表示，今天是第10屆第7會期最後一天，大家辛苦了！2月17日開議到現在，我們共完成172個議案，包括法律136案、預算14案、廢止16案、條約5案、內規1案，是本屆通過最多議案的會期，也是國會全面改選以來第三多，成果豐碩。

游錫堃指出，此次法案內容可分五大面向：1、維護社會安全、2、打造永續環境、3、提升國家競爭力、4、落實司法正義、5、強化組織改造等在國會外交方面，今年已經接待67團，一共823位外賓，其中包括蒞院演說的捷克眾議院議長艾達莫娃女士及瓜地馬拉總統賈麥岱先生，感謝各黨團積極參與與支持，共同創造「國會外交」新里程。

在朝野立委、游錫堃致詞完畢後，陳建仁在執政黨立委簇擁下步入議場，和朝野黨團一一致意後，與執政黨委員大合照留念，立委陳瑩更特地送上擁抱。