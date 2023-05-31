防疫再鬆綁！新冠通報時效即起放寬至72小時　6月免隔條件擬擴大

▲ 疾病管制署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎進入第四波，疾管署公布過去兩周通報新冠中重症（併發症）個案每天都有200多例，而近期有醫師反應，指揮中心解編後，電子通報改為紙本，流程太過繁瑣。疾病管制署今（31）日宣布，為減輕醫療端行政負擔，今日起通報時效由24小時調整放寬為72小時；另針對確診個案的免隔離治療條件，擬於6月討論放寬。

國內新冠防疫政策今年陸續鬆綁，2月20日室內口罩禁令解除，3月20日輕症免隔離、4月17日口罩再鬆綁，取消公共運輸口罩令，5月1日則正式防疫降階，新冠肺炎（嚴重特殊傳染性肺炎）從第五類法定傳染病給為第四類、指揮中心解編。

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「嚴重特殊傳染性肺炎」(併發症)改為第四類法定傳染病，原規範通報時效仍維持24小時，疾管署副署長羅一鈞表示，近期新冠疫情上升，為減輕醫療院所及衛生單位行政負擔，即日起整放寬為72小時，規範已於今日公告並生效。

疾管署表示，醫師發現符合臨床條件及檢驗條件之病患，依新規定於72小時內通報即可，通報後經醫師評估有隔離治療之必要時，得住院隔離治療。

此外，疾管署也著手研擬併發症確診個案於通報後需隔離治療之評估條件，預計於6月上旬經專家會議討論確認後實施，另亦將簡化隔離治療通知書開立作業流程。