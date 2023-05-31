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大陸 大陸焦點 特派現場

賈躍亭造車9年圓夢　FF91首款量產車將交付...開價950萬元

▲賈躍亭。（圖／CFP）

▲大陸樂視網前創辦人賈躍亭。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸樂視前創辦人賈躍亭在今（31）日出席FF91 & Faraday Future 2.0終極發布記者會，法拉第未來正式公開旗艦車型FF91，其中，最高規格的版本FF91 2.0 Futurist Alliance售價為30.9萬美元（約950萬元新台幣），並同時啟動第一階段的車輛交付。

▲法拉第旗下首款量產車FF91。（圖／路透）

▲法拉第旗下首款量產車FF91。（圖／路透）

《每日經濟新聞》報導，官方稱，即日起（北京時間5月31日）接受FF91 2.0 Futurist Alliance的全額付款，並重新開放線上訂購。美國新用戶可以交付5000美元訂金，中國新用戶可以交付5萬元人民幣訂金以加入聯盟版候補等候名單。與此同時，FF 91 2.0 Futurist和FF 91 2.0也開放了在線預訂。

就在FF91啟動交付前，賈躍亭還特別申請了一個抖音帳號，個人簡介為「FF創始人、合伙人、首席產品及用戶生態官，LeEco樂視創始人」等標籤，IP地址顯示為美國，迄今已發表三段影片。

賈躍亭的其中一支影片裡提到，FF91已經進化為2.0，整體車型較為修長，內部配備竪向中控螢幕，車內空間和軸距比很大，車重將近3噸，最高時速為248公里，百公里加速則是2.27秒，在業內要對標法拉利（Ferrari）、邁巴赫（Maybach）等金字塔頂端的車型。

▲賈躍亭。（圖／CFP）

▲賈躍亭在2017年首次對外界展示FF91。（圖／CFP）

賈躍亭從2014年宣布投身新能源車（電動車）製造，不過，他創辦的樂視網卻陷入資金危機，連帶影響到他個人被官方列入「失信人」名單，成為大陸最知名的「老賴」之一。

就在FF91即將開啟第一階段交付前夕，賈躍亭再被上海場景派投資中心新增一筆股權凍結資訊，被凍結股權數額1000萬人民幣，凍結期限自2023年5月5日至2026年5月4日，執行法院為北京金融法院。

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