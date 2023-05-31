5億高中生墜樓前畫面曝！電梯內舉右手抓頭…高大成點出一關鍵

▲法醫高大成。（圖／記者白珈陽攝）

記者莊智勝／台中報導

台中5億高中生墜樓命案至今仍有許多疑點未解，今(31日)週刊再爆出第一時間的現場照片，甚還有賴姓死者與配偶夏姓嫌疑人案發前同乘電梯的監視影像。畫面曝光後，關注此案的法醫高大成也在臉書PO文點出關鍵，直指驗屍時賴男右手有明顯骨折，但監視器中清晰可見，賴男的右手沒有受傷。

高大成先前相驗過賴男遺體後，表示死者疑似從10樓墜落，但竟無顱內出血及腹部出血，更離奇的是僅有右手閉鎖性骨折，與一般墜樓死者狀況不符。今週刊曝光案發前一刻賴男與夏男同乘電梯的監視器畫面，可見賴男舉起右手抓頭，高大成指出，「這讓我清晰可見他右手原本是沒有受傷的痕跡！」

高大成表示，據親友知悉，賴男在緊張或不知所措的時候，會舉手摸頭並扭頭髮；而墜樓著地的位置、身體的骨折變化，確實與從10樓下來的情況無法連結，「我原本模擬的趴臥吐了一地，我當時只是想早點知道是否有受毒藥物的影響，因為兇手應該是心思細膩，手法不會那麼粗糙，更不會讓死者在10樓的自宅用毒物或安眠藥物後使死者墜樓。」

高大成指出，「賴男死因的背後是否有其他勢力介入？與本人無關；若是為了財，兇手一定要加害一個無辜的準大學生墜樓嗎？！兇嫌故佈疑陣「刻意誤導」檢警辦案嗎？本案墜樓，5億高中生堅硬如石的結凍背部只有個傷勢，我相信他是個幸運的孩子，未照兇手策劃變成一團爛泥，而讓我有跡可循。從命案開始，賴家帳戶皆已遭凍結， 出手相助的大家只能共同努力、以時間換真相！我希望藉由『魔鬼藏在細節裡、屍體會說話』來找出真相，日後檢警單位應有更明確的方向，杜絕有心人士再犯的行為！」

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▼高大成日前重回墜樓現場尋找蛛絲馬跡。（圖／記者許權毅攝）