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被指是特務求償吞敗！謝長廷列3點控訴：法庭未就事實認定

▲▼謝長廷今天下午出席新書發表會，並接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲謝長廷對於判決結果不滿。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔子柔／綜合報導

民進黨前主席施明德妻子陳嘉君前年於臉書公開稱，駐日代表謝長廷是調查局線民，謝長廷跨海提告求償80萬並要求刪文。士林地院日前審結，法院認為施陳嘉君發文前已做盡合理查證，也沒虛偽捏造不實情節，判謝長廷敗訴。謝長廷則列出3點指控，「判決理由相當矛盾」。

謝長廷昨日在臉書發文表示，法院判陳嘉君免賠的理由，大概是因她是聽信第三人高明輝的說詞而陳述，沒有惡意，「而原告我是公眾人物，個人名譽保護要退讓云云，這樣判決好像很平穩，但是有時會遭惡用成 『甲聽乙說，乙聽丙說，丙說大家都在說』的抹黑模式」。

▲▼施明德、謝長廷。（合成圖／記者林銘翰攝、ETtoday資料照）

▲施明德、謝長廷。（圖／記者林銘翰攝、ETtoday資料照）

▲▼施明德與妻子陳嘉君。（圖／翻攝自Facebook／施明德）

▲施明德與妻子陳嘉君。（圖／翻攝自Facebook／施明德）

謝長廷指出，過去許多案例中，有被告勝訴後就此宣揚說「真相大白」、「還我公道」等，再肆意抹黑一次，「事實上，本案法庭並未就事實認定，判決中反而指被告並未能舉證証明她指摘的所謂『特務』」，並列出三項讓他感到判決理由矛盾的原因。

一、判決陳嘉君免賠償的理由是她雖不能証明謝長廷是特務，但因相信調查局前副局長（也是台北市調處前處長）高明輝的話，所以算已盡查證能力，沒有惡意等為據，但判決理由又說高明輝在另案確定判決，承認沒有在調查局看過謝長廷有情報工作資料或紀錄，也沒有親眼看到謝長廷拿錢。「重點是時間前後，被告陳嘉君的抹黑言論是在上述確定判決之後，自然不能說沒有故意」。

二、「阮局長說謝長廷是自己人」、「頒發20萬元奬金給他」，自己人、獎金這些詞是陳嘉君講的，不是高明輝講的，把陳嘉君無中生有的扭曲當做高明輝的話，當然會有????同結論。事實上，高明輝第一次的供述只是說「謝長廷和調查局有工作關係」，什麼關係則說要問「謝姓調查員」，依他的理論，工作關係也包括監控對象、爭取對象，而「謝姓調查員在法院對質後，承認當時我只是他們的爭取對象（想買收），我不是線民，沒有代號、化名」，民進黨建黨之日期等情報事先沒有給他們，所以他們沒有掌握到而被上面責備，他連科長都升不上去。「依常理我如果是調查局幹員，局長要發工作獎金我怎麼會拒收？高怎麼會不認識我？調查局怎會查無當年20萬元支出的記錄？這種違反常理的事，一般健全思辯的人應該不會輕信」。

三、陳嘉君另外的依據是白姓調查員的著作，但白姓調查員被謝長廷控告而判罪確定，並透過書面方式道歉，陳嘉君也不能據該書卸責沒有惡意。高明輝說的是40年前的事情，當時沒有民進黨，「我們從事政治運動和祕密建黨的事情極其危險，只能靠個人智慧勇氣判斷周旋，經過另案對質後，證明雖然情治人員威嚇利誘下，我仍能堅守原則，問心無愧」。

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