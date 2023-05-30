交往3年！情侶因「81萬聘金」不歡而散　男怒：朋友只要43萬

▲一對交往3年的情侶論及婚嫁，卻因聘金問題結不成婚。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸一對情侶在交往一段時間後論及婚嫁，沒想到男方卻因女友要求人民幣18.8萬元聘金（約新台幣81萬元）與對方爭吵，最終2方因聘金談不攏，交往多年的感情因此結束，連婚都結不成。

根據陸媒綜合報導，一對居住在江西內一處小縣城的情侶，2人交往3年後決定結婚，當雙方談及聘金問題時，因女方認為男友家中有一套房、一台車，一年更可以賺下人民幣20多萬元（約新台幣86萬元），因此便要求男友拿出18.8萬元的聘金。

但男方得知後卻非常不滿女友要求18.8萬元聘金，認為朋友結婚聘金都只需約10萬（約新台幣43萬元），為何她一開口就是18.8萬？2人因此大吵一架，最終交往3年的感情不歡而散。

消息一出也引起許多網友熱議，紛紛表示「他這不是沒錢娶妳，是不想娶妳」、「道不同，不相為謀，早點分手也好」、「拿不出是一回事，勉強拿出也是一回事，但這個態度已經不是一回事了」、「那就讓他娶不到10萬的那個女生吧」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 瑪娃現在如小跑步！1圖看懂各地風雨時程 氣象達人：勿到沿岸活動

▸ 妹子買本土連鎖咖啡吐司…吃到「綠毛黑點」超噁 業者扯回：最近比較忙

▸ 動物展演法過嚴 恐釀一波生態農場倒閉潮