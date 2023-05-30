遭嗆「卒仔不還錢」怒了　他轟債主13槍投案：槍是死去大哥的

記者戴上容／新北報導

新北市三重仁義重劃區今(30日)凌晨4時許傳出槍響！警方於元富二街、元信一街口發現13枚彈殼，現場無人受傷，原來這名23歲曾姓槍手，玩線上百家樂，欠下400多萬賭博債務，他不滿債主不斷苦苦相逼，汙辱他「卒仔」，昨凌晨與債主相約桃園、板橋談判，最後雙方在三重狹路相逢，他憤而對債主連轟13槍。曾男後來自知法網難逃，主動到三重分局投案，警訊後依槍砲彈藥條例及殺人未遂將其送辦。

▲曾男玩線上百家樂欠下400萬債務，不滿債主苦苦相逼，威脅要將他資料PO網，因此對債主連轟13槍。（圖／記者戴上容攝）

據了解，曾姓槍手未有幫派背景，有毒品、詐欺等前科，他平常愛好賭博，迷戀上百家樂賭博網站，欠下400多萬債務，被債主苦苦相逼還了360萬元後，債主仍不放過他並嗆聲「不還錢！卒仔」，還說要把曾男資訊PO在網站上面，以昭示人，讓他丟臉。

曾男一聽相當爆氣，夥同2名友人開著租賃的白色轎車要和債主相約談判，曾男坐在後座，整路和債主用視訊對話嗆聲，原本雙方說要約在板橋，因為喬不攏又約在桃園，清晨4點多，雙方在三重元信路仁義重劃區狹路相逢。曾男見到債主4台車，立即用2把改造手槍，朝對方連轟13槍！

債主們不甘示弱，雙方在三重街頭奔馳追逐，曾男這方一路往新莊前進，成功甩掉債主4台車的追擊，曾男2友人將曾男於新莊放下車，曾男又獨自回到中和租屋處，後來曾男見到自己的形跡被警方掌握，清晨7點多便自行到新北市刑大投案。

三重警分局表示，警方調閱監視器鎖定特定可疑車輛及對象，並於3小時內查獲槍手一名到案，同時在新莊一輛白色租賃起獲改造手槍2把，該名槍手坦承犯行，雖然供稱槍枝是「死去大哥的」，但警方會持續追查其來源。