前立委李慶華貪污被通緝！汐止99坪豪宅拍賣　歡迎民眾線上看屋

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

前國民黨立委李慶華涉嫌詐領助理費遭起訴，審理未到遭通緝，士林分署表示，將於6月6日下午3時拍賣其位於「日月光社區」的樓中樓豪宅及3個平面停車位，底價為2735萬元，並使用360度相機拍攝內部，透過「虛擬實境」影片讓民眾不用親自看房也能觀覽。

▲前國民黨立委李慶華位於汐止的豪宅將拍賣，民眾可透過VR影片觀覽。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）

法務部行政執行署士林分署說明，為落實「科技化的法務部」政策，士林分署這次特別利用360度相機拍攝樓中樓豪宅內部格局製作「虛擬實境」影片(下稱VR影片)，首創民眾不必親赴房屋現場，就可以透過「虛擬實境」設備(下稱VR設備)觀覽拍賣標的，另為便利民眾參與應買，同時兼採現場投標與通訊投標辦理，相關應買條件請詳閱士林分署拍賣公告。

李慶華於96年至105年任立委期間，因詐領公費助理費新臺幣(下同)532萬餘元遭訴後，立法院於108年3月間撤銷上開撥付助理費處分，並要求返還已受領之款項，李慶華逾期未返還，立法院遂移送士林分署執行，士林分署調查後發現李現有一間位於汐止區「日月光社區」23、24層的樓中樓豪宅，及3個平面停車位，房屋坪數約99餘坪，樓中樓格局，鄰近臺北市東湖、南港經貿園區，對外交通更可接中山高、北二高、環東大道，交通便捷，位置絕佳且產權清楚，投資自住兩相宜。

房屋為第一次拍賣，底價為2735萬元(內含屋內31筆動產同時合併拍賣，底價為15萬元) ；另系爭平面停車位底價分別為205萬元、205萬元及265萬元，4個標的分標分賣，底價已低於市場行情價。

另外，法拍屋往往因無法入內查看屋況，民眾只能憑拍賣公告了解拍賣標的，難免有些疑慮，為使拍賣資訊更透明，士林分署特別完整拍攝系爭房屋內部格局，讓有意願投標的民眾可以到士林分署透過 VR 設備觀覽。或是連結士林分署官網或臉書，透過滑鼠點閱日月光社區樓中樓之影片(https://www.youtube.com/watch?v=XrH-Srz2D5s)及360度環景照片，彈指之間，樓中樓豪宅內部完整狀況即可一覽無遺，不會錯過任何一個細節。

士林分署誠摯歡迎所有對於本次拍賣之豪宅或停車位有興趣的民眾於6月6到場參與或觀看，同時貼心提醒有意以通訊投標方式參加應買之民眾，可自本分署網站（https://www.sly.moj.gov.tw/）之「不動產通訊投標專區」下載投標書、標封等文件，並請注意除填具投標書及檢附保證金外，亦應依規定於標封上載明開標日、時及案號，於開標日前1日以雙掛號寄達內湖康寧郵局第52號信箱，否則會造成投標無效。另外，民眾如有購買意願請洽士林分署詢問拍賣詳情，也歡迎民眾親臨士林分署使用VR設備以「虛擬實境看標的」方式，感受入屋觀覽樓中樓豪宅的獨特實境體驗。