首批刺針飛彈抵台？ 張競：美國不會故弄玄虛

▲刺針飛彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國政府以總統撥款權援助台灣5億美元的軍備，有媒體報導，第一批FIM-92刺針飛彈已經抵達台灣。對此，中華戰略學會資深研究員張競發文表示，其實國防部並未證實此事，而且以總統調撥權提供的軍援，美國國務院必然會公開資訊，沒可能去搞秘密軍援的勾當。

國防部在回應刺針飛彈抵台一事時，給出的官方回應為，「PDA係因應軍售延遲的階段性措施，相關品項台美雙方均有共識且已確定，有助國軍強化防衛作戰韌性。」以及「國防部戮力建軍備戰，將善用相關資源，確保國家安全。有關執行細節，援例不予說明。」

張競認為，就上述文字意涵來看，其實國防部並未證實此事，媒體報導不宜隨意臆測與解讀。

張競也舉例證明相關傳聞臆測都是子虛烏有，他指出，「武器、彈藥與爆材是否可能交由普通客機，在其貨艙內隨機運送？專門運送此類危險物資之空中貨運企業屈指可數，會不會挑選桃園國際機場下卸？這些貨運艙單都要分送各單位進行報關與保險承作業務，絕對不會找不到，光從這些資訊，就可確認傳聞是否屬實。」

張競說，再對照以往對美軍購以空運方式運送來台，其接收機場是在何處，就可理解這個故事捕風捉影，編寫水準實在不夠高明。

▼中華戰略學會資深研究員張競。（圖／記者任以芳攝）



張競提到，美國政府依據《2023年國防授權法案》第5505條第(a)款，以總統調撥權（Presidential Drawdown Authority）對我方提供軍備援助，國務院必然會公開發布資訊；絕對沒有可能去搞秘密軍援勾當。

張競說，此項傳聞始於今年3月份，5月初又再掀起一波媒體炒作，不過區區五億美元之軍備物資，假若能夠定案，早就已經對外公布，「美國以此項法條，自美軍庫存品項調撥，對外提供軍備已有多起先例，不會故弄玄虛，胡搞低調默契把戲。台灣媒體如此報導手法，是在踐踏美國政府尊嚴，譏諷其無膽公開援助我國軍備嗎？」

張競還說，思考該項物資抵達後，各項安全戒護規格，在場督導長官位階，其實就可判斷出到底其重要性有多高，「再加上假若真是軍援物資送達台灣，美國在台協會相關業務承辦官員會不現身？並且循例記錄過程攝製影像，以便回報華府督導上級？」

張競強調，「抗中保台、美日會來」愈來愈難圓謊，實在不要再繼續裝神弄鬼，美國不會在這個事情上搞神秘擺低調，到現在沒有定案，必然是有其內部官僚程序必須解決，會獲得軍援時機成熟就會獲得，華盛頓必然會公開宣布整個軍援詳情，真是沒必要故弄玄虛存心搞大內宣，「我們政治搖頭丸吃得還不夠多嗎？」