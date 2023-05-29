比亞迪：自主研發了常壓油箱的排放技術　能符合法規標準

▲比亞迪董事長王傳福。（圖／翻攝BYD）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸長城汽車日前向官方舉報了比亞迪旗下的兩個車款，指控其採用常壓油箱，涉嫌污染物排放不達標。對此，比亞迪第一時間反駁，並於29日更進一步強調，其自主研發的常壓油箱的燃油蒸汽排放控制技術，能符合蒸發排放法規標準。

比亞迪29日上午在深交所互動易平台表示，比亞迪DM-i是基於電動車平台設計的雙電機串並聯架構，實現了發動機和車輪的解耦（脫開連接），在EV模式下發動機可以靈活啟動，燃油蒸汽可以進行自由脫附（抽走碳罐內油汽）。

比亞迪指出，加上多控制單元的協同策略，以及對碳罐特性的深入研究，比亞迪自主研發了常壓油箱的燃油蒸汽排放控制技術，能符合蒸發排放法規標準。

比亞迪強調，該技術實現了PHEV在碳罐飽和前，即使車輛在EV模式下長時間使用，也會自動啟動發動機，4分鐘左右即可解決問題，既不增加油耗，也不增加噪音，還能完成燃油蒸汽脫附、車輛發電和發動機養護，既合情合理，又合規合法。

比亞迪說，比亞迪積累了二十多年的PHEV插電式混動技術，具備很強的自主研發能力，有常壓油箱技術解決方案，也有高壓油箱技術解決方案，「在應用上，國內和國外都一樣，常壓油箱和高壓油箱都有採用，都符合當地蒸發排放法規標準。」

比亞迪還說，為了進一步推動PHEV的發展，比亞迪願意向所有的汽車同行，免費分享我們核心技術的控制策略和原理，以及專利成果，同時接受行業專家的分析與研討。