臉書詐騙廣告假冒黃仁勳　陳建仁：識詐才能防詐

▲行政院長陳建仁。（資料照／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

身價破兆的全球繪圖晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳近日來台，卻有詐騙集團趕上「熱潮」，在臉書刊登「黃仁勳股票交流群」廣告行騙。對此，行政院長陳建仁29日表示，一但發現有詐騙廣告就馬上下架，讓民眾損失可以減到最少，呼籲民眾要識詐才能防詐。

陳建仁、內政部長林右昌今天上午出席「新世代打詐行動綱領研討會」。陳建仁致詞時指出，防詐如同防止新冠肺炎，要打預防針，民眾要先了解、認知詐騙手法、辨識詐騙，才能有效遏止詐騙案。

陳建仁舉例，日前台大畢業典禮邀請黃仁勳演講，禮拜六演講，禮拜天就有投資詐騙在網路上登出來，「我們昨天就馬上請他下架」，要識詐才能防詐，如此才能有效控制詐騙無孔不入的機會。

陳建仁表示，防範詐騙如同防範新冠肺炎，首先要有快篩，他要感謝超商員工、金融機構同仁、電商等等，幫忙擋住，來取得很好的治療，若已經匯款，仍可以用抗病毒藥物處理，可以讓金融轉帳延遲一天，讓轉帳詐騙無法成功。

陳建仁說，政府推動打詐行動綱領，在大家努力之下，去年也減少民眾財產損失將近新台幣68億，不管是在破獲詐騙集團數目、扣押不法所得、阻斷金流部分，都比過去有顯著的成長。

行政院5月初提出打詐行動綱領1.5版，並祭出打詐5法修法方向，行政院打詐專責辦公室也將於本月31日揭牌運作，由前桃園市副市長、行政院顧問李憲明擔任辦公室主任，未來將統合20個部會，集中打詐能量。