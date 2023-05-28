　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

愛心助弱不停息　台南做工行善團兵分三路修繕

▲台南市勞工局結合做工行善團，為台南市職災等弱勢勞工修屋，修繕志工利用平假日期間齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，改善他們的家庭環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局結合做工行善團，為台南市職災等弱勢勞工修屋，修繕志工利用平假日期間齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，改善他們的家庭環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局結合做工行善團為台南市職災等弱勢勞工修屋，修繕志工利用平假日期間齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，改善他們的家庭環境。

▲台南市勞工局結合做工行善團，為台南市職災等弱勢勞工修屋，修繕志工利用平假日期間齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，改善他們的家庭環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局結合做工行善團，為台南市職災等弱勢勞工修屋，修繕志工利用平假日期間齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，改善他們的家庭環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

28日台南市勞工志願服務協會等做工行善團志工，前往東區搬運事業單位捐贈的二手家具至官田區倉庫存放備用，實現黃偉哲市長「垃圾變黃金，黃金變愛心」理念，另兩路志工分別至南區中華南路施姓案家安裝電視機與洗衣機，以及前往南區金華路進行修繕。

▲台南市勞工局結合做工行善團，為台南市職災等弱勢勞工修屋，修繕志工利用平假日期間齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，改善他們的家庭環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局結合做工行善團，為台南市職災等弱勢勞工修屋，修繕志工利用平假日期間齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，改善他們的家庭環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大台南總工會特別準備由晴天坊弱勢勞工手作，繡有市花與市鳥的涼被贈送給修繕完成的案家；除此，大台南總工會鄭玉娟理事也準備愛心午餐及飲料慰勞志工，林文一監事賢伉儷也共同參與修繕相關作業，府南里尤俊銘里長亦到場關心。

▲台南市勞工局結合做工行善團，為台南市職災等弱勢勞工修屋，修繕志工利用平假日期間齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，改善他們的家庭環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

居住於南區金華路62歲潘姓案主，獨自照顧身障的兒子及先生，加上案主的健康情形不佳，心臟曾動手術需固定回診，家中經濟也只有靠案主在菜市場擺攤及家人的身障津貼，生活困難，所住房子屋齡老舊，已經年久失修，所以案主只能長期躺在損壞的沙發，睡眠品質長期受到影響，做工行善團隊應其要求於上個月搬運一組沙發床，先將家中老舊且損壞的沙發汰換。

▲台南市勞工局結合做工行善團，為台南市職災等弱勢勞工修屋，修繕志工利用平假日期間齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，改善他們的家庭環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

28日由修繕志工團隊中的台南市木工業職業工會、台南市電氣業職業工會、台南市油漆工程職業工會進行電線配置、浴室馬桶更換、浴室塑膠門更新安裝與牆壁油漆粉刷美化施工等，也至官田區二手家具倉庫送來床墊及衣櫥。

▲台南市勞工局結合做工行善團，為台南市職災等弱勢勞工修屋，修繕志工利用平假日期間齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，改善他們的家庭環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局結合做工行善團，為台南市職災等弱勢勞工修屋，修繕志工利用平假日期間齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，改善他們的家庭環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

志工伙伴中木工工會的林豊淼與林文賢是家庭志工父子檔，也特地前來協助修繕，本案為喜憨兒基金會莊婉婷社工轉介，期盼可以改善案主的生活環境，提高其生活品質。

▲台南市勞工局結合做工行善團，為台南市職災等弱勢勞工修屋，修繕志工利用平假日期間齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，改善他們的家庭環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

做工行善團隊中的台南市電氣業職業工會成立愛心慈善會，長期關懷弱勢，28日修繕的南區金華路案家，曾由該會愛心委員郭明元（電氣志工組長）率組員於2018年2月10日前往關懷，今日電氣修繕志工輪到出勤的恰巧也是郭明元組長率隊修繕，杜文寶理事長特別代表該慈善會致贈紅包再度關懷，期望案家能感受社會溫情，擁有更多正能量。

▲台南市勞工局結合做工行善團，為台南市職災等弱勢勞工修屋，修繕志工利用平假日期間齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，改善他們的家庭環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局結合做工行善團，為台南市職災等弱勢勞工修屋，修繕志工利用平假日期間齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，改善他們的家庭環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局結合做工行善團，為台南市職災等弱勢勞工修屋，修繕志工利用平假日期間齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，改善他們的家庭環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局首創協助職災等弱勢勞工修繕房屋，勞工局長王鑫基表示，真的誠摯的感謝各工會的專業志工與勞工局一同攜手合作至今，目前已協助214戶家庭居住環境重建，實質提升弱勢家庭的居住安全，期望大家繼續攜手努力建立「希望家園」，用愛心讓臺南成為「宜居想居」的溫暖城市。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／男「頭下腳上」卡鐵網慘死
一圖看瑪娃颱風路徑！台灣東邊「慢慢繞」　連3天緊貼台灣北轉
「黑帽女現身機場」多人搶拍！路人傻眼：誰啊　回家一問崩潰
小神童9歲上大學！　3年唸完5副學士學位
直擊／李多慧頂腳傷出席見面會
快訊／新北民宅驚見雙屍！　遺體已腐爛
好友妻太誘人！男刺殺好友　她親眼目睹崩潰哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北八里公所25對親子抓週　獲滿滿祝福留下美好回憶

串連公私部門　九豐格伴手禮《有閒來寮、客來饗樂》音樂會發表

愛心助弱不停息　台南做工行善團兵分三路修繕

草屯分局轄內8大路口精緻執法2周　盼駕駛和行人共創優質交通環境

牙醫師洪煙添傳承父親助人精神　捐贈嘉義縣消防局救護車

經5任鎮長、投入1.54億徵地　草屯52號道路開通

嘉縣中埔飲水思源紀念碑再修復　社規計畫攜手當地藝術家再加分

南投縣雙語教育博覽會　各校秀教學成果、外師陪小朋友讀繪本

玉辰禪修道院捐贈長照交通車　嘉義縣長照助力再升級

嘉義縣國中小夏季防溺宣導　避免遇溺憾事再發生

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

超商浩克被毆7天傷勢曝　控警虐待人！盼公布影片

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

2韓國人「哈哈」遊捷克　全程超魔性笑聲不間斷XD

新北八里公所25對親子抓週　獲滿滿祝福留下美好回憶

串連公私部門　九豐格伴手禮《有閒來寮、客來饗樂》音樂會發表

愛心助弱不停息　台南做工行善團兵分三路修繕

草屯分局轄內8大路口精緻執法2周　盼駕駛和行人共創優質交通環境

牙醫師洪煙添傳承父親助人精神　捐贈嘉義縣消防局救護車

經5任鎮長、投入1.54億徵地　草屯52號道路開通

嘉縣中埔飲水思源紀念碑再修復　社規計畫攜手當地藝術家再加分

南投縣雙語教育博覽會　各校秀教學成果、外師陪小朋友讀繪本

玉辰禪修道院捐贈長照交通車　嘉義縣長照助力再升級

嘉義縣國中小夏季防溺宣導　避免遇溺憾事再發生

狂威相隔1353天大聯盟先發！明戰國聯東區龍頭勇士

新北八里公所25對親子抓週　獲滿滿祝福留下美好回憶

串連公私部門　九豐格伴手禮《有閒來寮、客來饗樂》音樂會發表

柳演錫終於登場《金師傅3》！「姜東柱回歸」畫面曝光　劇迷暴動了

一圖看難纏瑪娃颱風路徑！台灣東邊「慢慢繞」　連3天緊貼台灣北轉

獨／谷關獨居翁摔坡坎　「頭下腳上」卡鐵網亡　

養大型狗一起散步、溫柔抱睡　媽貼各種崩壞時刻：現實的不雅

歌詩達郵輪莎倫娜號今日駛抵高雄　9-10月在高雄推3航次沖繩遊

埋伏9棒張皓緯雙長打3打點建功　味全二軍擊退桃猿

屏東台24線驚險瞬間！騎士中線「刷卡」差點對撞　警方說話了

短裙妹溜滑板腳朝天慘摔　網歪樓留言：可惡的草莓

地方熱門新聞

圖書館9月熄燈　里長傻眼不知情

夫妻退職轉戰菜市場　煮出人情味咖啡

侯友宜5/28屏東會鄉親　大型看板力挺

勞動部台南辦徵才活動

永康警查緝職業賭場赫見瘖啞人士

茶改場120週年　轉型為茶及飲料作物改良場

嘉義湖仔內夜市彌陀夜市對決

永康警專案酒駕取締

嘉義市人行道違規停車　21天取締2080件

名間親子生態園區辦無菸趴...7／1起全面禁菸

再追淨零　花蓮端午首次改發生活物資券

嘉義縣圖書館開館啟用　暨邑米社區大學朴子分校揭牌

王美惠追嘉義市圖書總館經費　教育部回應

南警機智助毛小孩平安返家

更多熱門

相關新聞

3千萬元類比揚聲器在台南演出

3千萬元類比揚聲器在台南演出

台南虹韻文創中心3樓音樂廳，27日下午2時30分舉辦1場「音樂家的對話與揚聲器」音樂會，由音樂家杜淑芳演奏「四季」等樂曲，令人值得一提地是，此場演奏會首度使用價值3千萬元最高品質類比喇叭播放系統，播放的音效令人驚豔。

台南梅嶺比丘尼陳屍產業道路　5/30解剖查死因

台南梅嶺比丘尼陳屍產業道路　5/30解剖查死因

比丘尼陳屍產業道路　死因待解剖

比丘尼陳屍產業道路　死因待解剖

勞動部台南辦徵才活動

勞動部台南辦徵才活動

親子嘉年華募集10萬元捐贈台南弱勢

親子嘉年華募集10萬元捐贈台南弱勢

關鍵字：

台南做工行善修繕

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

李坤城海葬當天「林靖恩冷回1句話就消失」！

年收180萬輸35萬　竹科工程師被銀行員戴綠帽

鄭人碩霸氣宣告「我們在一起」！　見小薰披婚紗誇：很美

天選之人注意！　醫提醒3件事

「挖呀挖老師」是富二代！　豪華家業曝光

Lisa演唱會又動怒！「機警1反應」救了成員

李坤城兒爆「他們根本沒戀愛」！控林靖恩10年不工作：巨嬰

瑪娃沒「回馬槍」往北轉！專家曝原因　兩股斷開角力添變數

懷舊飲料台超商沒賣　南韓霸氣上架

巨幕倒塌「壓住9孩童」　家長瘋狂尖叫

12生肖6、7月恐出大事！屬羊小心破財　化解法一次看

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

網紅「赴美簽證被拒」直播怒嗆台灣觀眾

撿到胖黑狗！養3個月神奇變虎斑

更多

最夯影音

更多
陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！
受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面