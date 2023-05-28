愛心助弱不停息　台南做工行善團兵分三路修繕

▲台南市勞工局結合做工行善團，為台南市職災等弱勢勞工修屋，修繕志工利用平假日期間齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，改善他們的家庭環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局結合做工行善團為台南市職災等弱勢勞工修屋，修繕志工利用平假日期間齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，改善他們的家庭環境。

28日台南市勞工志願服務協會等做工行善團志工，前往東區搬運事業單位捐贈的二手家具至官田區倉庫存放備用，實現黃偉哲市長「垃圾變黃金，黃金變愛心」理念，另兩路志工分別至南區中華南路施姓案家安裝電視機與洗衣機，以及前往南區金華路進行修繕。

大台南總工會特別準備由晴天坊弱勢勞工手作，繡有市花與市鳥的涼被贈送給修繕完成的案家；除此，大台南總工會鄭玉娟理事也準備愛心午餐及飲料慰勞志工，林文一監事賢伉儷也共同參與修繕相關作業，府南里尤俊銘里長亦到場關心。

居住於南區金華路62歲潘姓案主，獨自照顧身障的兒子及先生，加上案主的健康情形不佳，心臟曾動手術需固定回診，家中經濟也只有靠案主在菜市場擺攤及家人的身障津貼，生活困難，所住房子屋齡老舊，已經年久失修，所以案主只能長期躺在損壞的沙發，睡眠品質長期受到影響，做工行善團隊應其要求於上個月搬運一組沙發床，先將家中老舊且損壞的沙發汰換。

28日由修繕志工團隊中的台南市木工業職業工會、台南市電氣業職業工會、台南市油漆工程職業工會進行電線配置、浴室馬桶更換、浴室塑膠門更新安裝與牆壁油漆粉刷美化施工等，也至官田區二手家具倉庫送來床墊及衣櫥。

志工伙伴中木工工會的林豊淼與林文賢是家庭志工父子檔，也特地前來協助修繕，本案為喜憨兒基金會莊婉婷社工轉介，期盼可以改善案主的生活環境，提高其生活品質。

做工行善團隊中的台南市電氣業職業工會成立愛心慈善會，長期關懷弱勢，28日修繕的南區金華路案家，曾由該會愛心委員郭明元（電氣志工組長）率組員於2018年2月10日前往關懷，今日電氣修繕志工輪到出勤的恰巧也是郭明元組長率隊修繕，杜文寶理事長特別代表該慈善會致贈紅包再度關懷，期望案家能感受社會溫情，擁有更多正能量。

台南市勞工局首創協助職災等弱勢勞工修繕房屋，勞工局長王鑫基表示，真的誠摯的感謝各工會的專業志工與勞工局一同攜手合作至今，目前已協助214戶家庭居住環境重建，實質提升弱勢家庭的居住安全，期望大家繼續攜手努力建立「希望家園」，用愛心讓臺南成為「宜居想居」的溫暖城市。