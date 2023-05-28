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3千萬元類比揚聲器　首場音樂會在台南演出

▲虹韻文創聲學科技有限公司負責人劉正平指出，他從18歲開始玩喇叭，他因為喜愛喇叭而投入揚聲器領域，打造全世界最好的喇叭及揚聲系統。（圖／記者林悅攝，下同）

▲虹韻文創聲學科技有限公司負責人劉正平指出，他從18歲開始玩喇叭，他因為喜愛喇叭而投入揚聲器領域，打造全世界最好的喇叭及揚聲系統。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南虹韻文創中心3樓音樂廳，27日下午2時30分舉辦1場「音樂家的對話與揚聲器」音樂會，由音樂家杜淑芳演奏「四季」等樂曲，令人值得一提地是，此場演奏會首度使用價值3千萬元最高品質類比喇叭播放系統，播放的音效令人驚豔。

▲虹韻文創聲學科技有限公司負責人劉正平指出，他從18歲開始玩喇叭，他因為喜愛喇叭而投入揚聲器領域，打造全世界最好的喇叭及揚聲系統。（圖／記者林悅攝，下同）

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▲「音樂家的對話與揚聲器」音樂會，首度使用價值3千萬元的最高品質類比喇叭，播放的音效令人驚豔。

這場音樂會的音效揚聲器系統，係由新創立的虹韻文創聲學科技有限公司負責，據負責人劉正平指出，他是虔誠基督教徒，從18歲開始玩揚聲器，也就是喇叭，他因為喜愛喇叭而投入揚聲器領域。

▲虹韻文創聲學科技有限公司負責人劉正平指出，他從18歲開始玩喇叭，他因為喜愛喇叭而投入揚聲器領域，打造全世界最好的喇叭及揚聲系統。（圖／記者林悅攝，下同）

劉正平說，喇叭的黃金時期是50年代，也是1860年開始，多普遍使用到劇院，喇叭的良窳攸關音質、音源的揚聲放送，像「音樂家的對話與揚聲器」音樂會，所使用的揚聲器，就是由7個大型專業喇叭所組成的類比式揚聲系統，這是國內十分罕見的揚聲系統，造價約3千萬元，由於並非常見的數位楊聲系統，所以調校音效有較高的技術難度，但相對地所播放出來的音質、音色可說有天壤之別。

▲虹韻文創聲學科技有限公司負責人劉正平指出，他從18歲開始玩喇叭，他因為喜愛喇叭而投入揚聲器領域，打造全世界最好的喇叭及揚聲系統。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南虹韻文創中心3樓音樂廳，27日下午2時30分舉辦1場「音樂家的對話與揚聲器」音樂會，由音樂家杜淑芳演奏「四季」等樂曲。

劉正平舉例說明，一般數位揚聲器系統，多有一個問題，就是音樂廳場域的各位置接收的聲音會有所不同，例如在場域中間靠前部分，接收的聲音效果最佳，但愈後面或在四周靠邊區的位置，效果就愈來愈差，甚至坐最後面人都聽不到聲音，所以音樂會座位也會有價格不同的差異，但他的這套揚聲系統，可以藉由精準調校，配合音響空間調音的聲學科技，做到在音樂廳內任何角落都可收到最佳音質、音效的聲音，這是不是最棒的聲音體驗？

▲虹韻文創聲學科技有限公司負責人劉正平指出，他從18歲開始玩喇叭，他因為喜愛喇叭而投入揚聲器領域，打造全世界最好的喇叭及揚聲系統。（圖／記者林悅攝，下同）

▲「音樂家的對話與揚聲器」音樂會，所使用的揚聲器，就是由7個大型專業喇叭所組成的類比式揚聲系統，這是國內十分罕見的揚聲系統，調校音效有較高的技術難度，但相對地所播放出來的音質、音色可說有天壤之別。▲虹韻文創聲學科技有限公司負責人劉正平指出，他從18歲開始玩喇叭，他因為喜愛喇叭而投入揚聲器領域，打造全世界最好的喇叭及揚聲系統。（圖／記者林悅攝，下同）

▲虹韻文創聲學科技有限公司負責人劉正平指出，他從18歲開始玩喇叭，他因為喜愛喇叭而投入揚聲器領域，打造全世界最好的喇叭及揚聲系統。（圖／記者林悅攝，下同）

劉正平說，台南虹韻文創中心原本僅作為展場，但為了提供更多元的服務，而設立音樂廳，可以提供作為音樂會租用服務，但優質音場揚聲系統的設置就是問題，所以他成立虹韻文創聲學科技有限公司，負責揚聲器的部分，他的工廠設在大陸上海，由台灣提供技術，並有局部在台灣組裝，在揚聲器歷史的文化底蘊下，研發打造出全世界最好的喇叭，配合相關揚聲系統，提供音樂廳最佳的揚音放效果。目前一套揚聲系統造價人民幣600多萬元，換算台約3千萬元，提供最高靈敏度、最高解析度的聲音，讓世人有幸聽聞「神的美聲」。

▲虹韻文創聲學科技有限公司負責人劉正平指出，他從18歲開始玩喇叭，他因為喜愛喇叭而投入揚聲器領域，打造全世界最好的喇叭及揚聲系統。（圖／記者林悅攝，下同）

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