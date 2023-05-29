瑪娃颱風龜速往北　賈新興估「明發海警」拖到周五解除

▲歐洲模式預測瑪娃颱風侵襲路徑。（圖／翻攝自YouTube／Hsin Hsing Chia）



生活中心／台北報導

瑪娃颱風龜速往北，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（29）在其臉書表示，瑪娃颱風明天有發布海上颱風警報機會，周四（6/1）朝石垣島及宮古島南方海域前進，預估周五（6/2）解除海警。

賈新興指出，明起至周五受颱風外圍環流影響，桃園以北及宜花東有局部雨， 午後山區有零星短暫陣雨，宜蘭雨勢大，周五竹苗以北山區及南投嘉義山區雨勢大。

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此外，今起一連三天新竹以南有火燒風發生機會， 綠島及蘭嶼風浪極大。賈新興表示，周六苗栗以北有局部短暫雨，台中以南山區午後有零星短暫陣雨。

賈新興表示，初步研判明天有機會發布瑪娃颱風海上警報，周四朝石垣島及宮古島南方海域前進，因移動速度緩慢預估周五解除海警。

根據氣象局最新預報，各縣市受瑪娃7級風暴風圈侵襲機率，以蘭嶼70％最高，之後依序為綠島65%，台東、花蓮58%，宜蘭52%，恆春50%，至於其他縣市則低於50%。

氣象局預報員趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，今晚到周二清晨發布海上警報機率最高，至於陸上警報得看颱風北轉角度，若路徑較偏東就比較不會，如果偏西不排除有機會發，目前看往東偏機率比較大，陸警機率低，因此通常不會有颱風假，但還是得看縣市政府的決策。

趙竑說，颱風今開始逐漸北轉，速度也放慢，且將越來越慢，周二至周四影響最明顯，預估周四最靠近。